Így roppan össze pillanatok alatt egy topcsapat ma Magyarországon

A legfrisebb magyar sportügy, az OSC Újbuda és a vízilabdaklubot a napokban elhagyó főszponzor, az A-Híd Zrt. története arról mesél,

mi szükséges manapság a sportsikerhez,

hogyan csúszhat el egy bajnoki címre és BL-győzelemre is esélyes vízilabdacsapat a sport-gazdaság-politika Bermuda-háromszögben,

illetve hogyan válhat egyik napról a másikra kilátástalanná, majd szinte azonnal megoldottá az edző és a sztárjátékosok élete.

Íme az OSC története a ’70-es évek aranycsapatától a modern kori feltámadás kezdetéig, az elmúlt hat év ezüstkorszakától a minapi „halálhírén“ keresztül a túlélésig.

A hőskor és a jelen

A OSC, vagyis az Orvosegyetem Sport Club 1957-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem vízilabda-egyesületeként alakult meg. A klub első aranykorát akkortól élte, amikor Szívós István 1968-ban felvételt nyert az egyetemre, és fogorvosi tanulmányai miatt a Fradiból átigazolt az OSC-be. A sporttörténelem azt bizonyította, utolsó mozaikdarabként pont a 202 centis legendás center hiányzott a Konrád testvérek – Ferenc és Sándor, 1975-76-ban János is –, Bodnár András és a többi játékos mellől ahhoz, hogy a következő években összesen hét bajnoki címet (1969–1974, 1978), két kupagyőzelmet (1970, 1974) és két BEK-győzelmet (1973, 1978) nyerjen az a klub, amely nem mellesleg a magyar vízilabda második aranycsapatának a gerincét adta.

A ’80-as évektől beköszöntő majd 35 évnyi, sportsikerekben szerényebb időszak után 2014-től, az A-Híd Zrt. megjelenésével jött el az ezüstkorszak az OSC számára.

A ’90-es évek végétől inkább a szabadidősport felé forduló klub az ezredforduló második évtizedében az újbudai Nyéki Imre Uszodában lelt otthonra. A korábbi vízilabdázó, Becsey Péter vezetésével ekkor épp jelentős, majd 300 gyerekre épülő utánpótlásbázist, felnőtt szinten ob I-es női és – kiesés elől menekülő – férficsapatot üzemeltetett.

2014-ben azonban a szegedi vízilabdát a fővárosira cserélő A-Híd Zrt. névadó szponzorációjával és az önkormányzat támogatásával léptéket váltottak. A Tisza-partról jött az edző, Vincze Balázs és több, korábbi szegedi játékos, érkeztek vízilabdázók még Egerből is. Velük az OSC mert újra nagyot álmodni.

A profivá váló férfi vízilabdaszekciót leválasztották az egyesületről. A csapat üzemeltetésére létrehozták az OSC Vízilabda Sport Kft.-t, amelynek ügyvezetője, a klubot 1960-1969 között szolgáló Dr. Konrád Sándor lánya, Dr. Konrád Mária lett, aki Becsey Péter párja. Utóbbi a vízilabdaszövetség adabázisa szerint technikai vezető, a sajtóban rendre sportigazgatóként nyilatkozik.

A minden téren megerősödött sportvállalkozás immár új, A-Híd OSC Újbuda néven első évében megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban második helyen végzett a Szolnok mögött és nemzetközi kupában is elindulhatott, igaz, akkor még csak azért, mert a Szeged visszalépése miatt megnyílt előtte az út. A csapat 2016-ban és 2017-ben is bronzérmes lett, 2018-ban negyedik, 2019-ben pedig a második helyen végzett.

Az idén aztán nagyon összeálltak, veretlenül állnak a bajnokság felső házában és

a szakemberek véleménye szerint esély látszik – vagy inkább látszott volna – arra, hogy legyőzzék a Fradit és bajnokok legyenek, sőt, az olasz sztárcsapat, a Pro Recco legyőzése azt sejtette, még a BL-serleget is begyűjthetnék (ha befejeződik a bajnokság és a Bajnokok Ligája).

Egy fenékkel két lovon

Eközben az élet merőben más területén elindult egy párhuzamosan futó, látszólag az OSC-hez egyáltalán nem köthető történet. Budapest II. kerületének képviselő-testülete az önkormányzati sportfeladatok ellátására 2015. április 1.-től létrehozta a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban Sport Kft.) és Becsey Pétert nevezte ki ügyvezetőnek. A Sport Kft.-t 2016-tól a diák és szabadidősporthoz kötött feladatok mellett többek közt a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont sportlétesítmények üzemeltetésével is megbízta. Ennek szomszédságát jelölték ki uszodaépítésre.

A kerületben ugyanis már több évtizede megfogalmazódott a hiánypótló sportberuházás, egy uszoda felépítése, de sokáig hiányzott hozzá a forrás. Becsey ügyvezetői kinevezése után a Sport Kft. sikeresen pályázott a Magyar Vízilabda Szövetségnél (MVLSZ) uszodaépítésre, így a látványsportok támogatására felajánlható társaságiadó-pénzek is megérkeztek a II. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő társasághoz, így a több milliárdnyi taopénznek, a kormányzati és önkormányzati támogatásnak köszönhetően megépülhetett az uszoda.

A beruházásra az önkormányzat „a Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése” címen közbeszerzési pályázatot írt ki.2018 márciusban kiderült, hogy a közbeszerzési pályázat győztese pont az OSC Újbuda főszponzora, az A-Híd Zrt. lett.

A több mint 7 milliárd forintból épített uszodát tavaly ősszel, két héttel az önkormányzati választások előtt adták át Gyarmati Dezső Sportuszoda néven.

A polgármester-választás megváltoztatta a széljárást

Az átadást követő második hétvégén azonban a fideszes Láng Zsolt a polgármester vereséget szenvedett az önkormányzati választáson, így immár az MSZP-s Őrsi Gergely irányítja a kerületet.

Úgy tudjuk, az uszoda kivitelezésére megkötött alapszerződés lezárult, a felek elszámoltak egymás közt, de az új önkormányzati vezetés elégedetlen a végeredménnyel. Az Index cikke szerint a kerület új vezetője tavaly decemberben egy sajtóeseményen elmondta: „Nagy öröm, hogy végre megépült az uszoda, és szeretnék, ha mihamarabb megoldást találnának a mutatott problémákra, ám előbb rendezni kell a vitát a kivitelezővel.”

Értesülésünk szerint a felek tavaly év vége óta civódnak azon, mit kell garanciálisan kijavítani, kell-e kötbért fizetni, milyen extra költségek jelentkeztek. A pluszmunkák elvégzéséért 750 millió forintot kért az A-Híd Zrt., az önkormányzat azonban vitatja a követelést.

Skizofrén állapot

A szponzor és az OSC közti helyzeten nem segített, hogy Becsey Péter skizofrén állapotba került:

egyik énje az OSC technikai vezetőjeként-sportigazgatójaként, az A-Híd Zrt. tulajdonosa, Apáthy Endre hathatós támogatásával a vízilabdacsapat sportsikeréért dolgozott,

hathatós támogatásával a vízilabdacsapat sportsikeréért dolgozott, másik énje, mint a kerületi Sport Kft. ügyvezetője, felelősévé vált a több mint 7 milliárdos beruházásnak, az uszodaépítés összes döntésének aláírási jogával.

Becsey Péter két pozíciója összetalálkozott: cégvezetőként az uszoda építőjével volt vitája, ám ez a cég hat év alatt rengeteg pénzzel szponzorálta csapatát.

Hogy tovább bonyolódjon az OSC problémája, Újbudán is változott a vezetés: a korábbi fideszes polgármester, Hoffmann Tamás elkötelezettebbnek tűnt a vízilabda irányába, mint a tavaly októberben, közös ellenzéki jelöltként győztes László Imre. A kerület által támogatott három csapatsportág közül eddig a vízilabda állt első helyen, a hoki (MAC) és a kosár (MAFC-Újbuda) előtt. A hírek arról szólnak, az idén már másra helyezik a hangsúlyt.

Honlapunk kereste Becsey Pétert, de nem értük el. Párját, a klubot üzemeltető kft. ügyvezetőjét igen, de Dr. Konrád Mária udvariasan visszautasította a nyilatkozattétel lehetőségét. Annyit mondott, arra kéri a médiát és a szurkolókat, elégedjenek meg annyival, amennyit közösségi oldalukon kommunikáltak azt követően, miután kiderült, hogy az A-Híd Zrt. nem támogatja a jövőben az OSC-t. A közleményük ez volt:

Mai naptól az A-Híd Zrt. nem támogatója az OSC Waterpolonak. Köszönjük a több éves együttműködést!

Hova megy az A-Híd Zrt.?

Információnk szerint az A-Híd Zrt. nem fordít hátat a vízilabdának, előrehaladt tárgyalásokat folytat a Vasas SC-vel. Azt is pletykálják, hogy a vezetőedző és a meghatározó játékosok az új bajnokságot már a piros-kékek vízilabda-szakosztályának alkalmazásában kezdik meg.

Markovits László, a Vasas elnöke a 24.hu érdeklődésére annyit felelt: „Valóban érkezett irányunkba megkeresés az A-Híd Zrt.-től. Szeretnénk, ha az együttműködés létrejönne, jelenleg azonban még az utolsó simításokat végezzük a szerződésen. Klubvezetőként és szurkolóként is örülök annak, hogy a Vasas a hagyományainak megfelelően újra a magyar vízilabdaelithez tartozhat a jövőben.”

Az OSC férficsapatát működtető Kft. – ha meg is marad és nem számolják fel dolga végeztével – a szponzor kiszállása után a következő bajnokságban már nem lesz képes olimpiai, világ- és Európa-bajnok szerb, horvát és magyar játékosokat megfizetni. Az OSC, mint klub, várhatóan visszaalakul azzá, ami korábban is volt: népszerű és eredményes utánpótlásbázissá, amely a lehetőséghez képest valószínűleg fenntart majd egy szerény költségvetésű felnőtt csapatot is.