Bíró Attila: Akár itthon is lehet az olimpiai selejtezőtorna

A női vízilabda-válogatott eredetileg március 8-tól Triesztben kellett volna megküzdenie az olimpiai kvótáért, a koronavírus azonban közbeszólt, elmarad a selejtezőtorna.

Bíró Attila szövetségi kapitány a DIGI Sport híradójának azt nyilatkozta, hogy a csapat felkészülési programja teljesen felborult, a kanadai és az ausztrál válogatottak el sem jöttek a magyarországi edzőtáborba. A leendő helyszínről Bíró Attila azt mondta, lehet esély egy hollandiai, de akár egy magyarországi selejtezőtornára is, bár az olaszok biztosan nehezen adják ki a kezükből a rendezés jogát.

Az biztos, hogy Triesztben nem lesz mér ez a kvalifikációs torna, hivatalosan az a közlemény jött ki, hogy máskor, más időpontban és más helyszínen fogják megrendezni. Ami ugye, ha azt nézzük, hogy május végén, június elején be kell, hogy fejeződjenek a kvalifikációs versenyek, akkor elméletileg van idő a megrendezésre. Úgy gondolom, arra is van esély, hogy nem Olaszországban lesz a selejtező. Nem zárnám ki azonban, hogy akár itthon, akár Hollandiában legyen az esemény. Egy hétre rá a férfiak selejtezője Hollandiában lesz, vagy lenne, még azt sem zárnám ki, hogy egyben lebonyolítják a kettőt, de erről a hollandokat kellene megkérdezni

– nyilatkozta Bíró Attila a Sport24-nek.

A helyszín és az időpont még kérdéses, de az biztos, hogy ezzel teljesen felborult a felkészülés, ráadásul az sem világos, mikorra kellene csúcsformába lendülnie a pólósoknak.

Mindeközben pedig a bajnokságot is utolérte a koronavírus, a férfiaknál két szerdai meccs is elmarad: a Honvéd-Eger és a BVSC-OSC találkozókat elhalasztották, a két vendégcsapat ugyanis múlt héten észak-olaszországban játszott nemzetközi kupameccseket. Egerben a Bitskey uszodát is bezárták a koronavírus miatt a teljes vízcsere és fertőtlenítés idejére.

„Van olyan iskoláscsoport, amely kéthetes karanténban van, és valaki még most is utazgat Olaszország és Magyarország között. Az egy dolog, hogy a reptéren megnézik a sportolókat, turistákat, de autóval azért elég könnyű bejutni, nincsenek határok Európában. Én azt is hallottam, hogy jövő héten a Recco mindenképp akar játszani a Ferencváros elleni rangadón, én is kíváncsian várom a fejleményeket”

– mondta Bíró Attila.

Kiemelt kép: Derencsényi István/MVLSZ