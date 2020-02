A koronavírus miatt a női pólóválogatott olimpiai selejtezője is elmarad

Hivatalosan is bejelentette új főtitkárát a Magyar Vízilabda-szövetség

Az Olaszországban egyre jobban terjedő koronavírus miatt újabb és újabb sportesemény marad el, a magyar pólósokra különösen nagy kihatással van az utóbbi időben. A járvány miatt elmaradt a Honvéd–Eger és a BVSC–OSC férfi vízilabda-bajnoki is, az egri uszodát pedig ideiglenesen be is zárták.

A női vízilabdázóknak pedig azért rúgja fel a programját, mert válogatott március 8-15. közé, Triesztbe tervezett olimpiai selejtezőtornája elmarad, közölték előbb olasz szaklapok. Az esetleges új helyszínről és időpontról később adhat ki hivatalos közleményt a Nemzetközi Úszószövetség (FINA).

Ami egyelőre biztos, hogy Triesztben nem lesz, hogy helyette mikor és hol lehet megrendezni a tornát, arról nincs információ.

