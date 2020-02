Óriási bravúrral tartotta életben olimpiai álmát a magyar hokiválogatott

4-1-re győzött a magyar jégkorong-válogatott a nottinghami olimpiai selejtezőn a házigazda britek ellen, és ezzel bejutott az utolsó selejtezőkörbe, ahol már a pekingi részvétel lesz a tét.

A magyar válogatott előbb 4-1-re verte az észteket, majd hosszabbításban nyert 3-2-re a rengeteg székely hokissal felálló románokat, így az utolsó napon ki-ki meccse játszhatott a britekkel.

Volt miért visszavágni a briteknek, aki 2018-ban elütötték a magyar válogatottat a feljutástól, amikor 16 másodperccel megszerezték azt a gólt a Papp László Sportarénában, amivel ők mentek az A csoportba.

A világ legjobb 16 csapata között aztán újoncként sikerült megragadniuk a briteknek, és a mostani meccsnek is ők voltak az esélyesei, mivel a magyar csapatból hiányzott a Svédországban légióskodó Galló Vilmos és a Finnországban játszó Sebők Balázs.

Az első harmad gól nélkül pörgött le, aztán a második elején Stipsicz Bence révén vezetést szerzett a magyar válogatott. A britek 22-6-ra nyerték a kapura lövési statisztikát a második felvonásban, mégis mi lehettünk boldogabbak, mert a románok elleni meccset eldöntő Erdély Csanád is betalált.

A harmadik harmadot a honosított kanadai, Scott Macaulay kiállítása miatt emberhátrányban kezdtük, a britek pedig gyorsan kihasználták a fórt, Matthew Myers lőtte rá a korongot Rajna Miklós lábvédőjére, onnan pedig a gólvonal mögé csorgott a korong.

Rajna egyébként fantasztikus teljesítményt nyújtott a kapuban, 47 védéssel zárt, de az egész csapat óriásit játszott, és az észtek ellen triplázó Hári János egy csodás egyéni alakítás végén behúzta a korongot, így ismét kettővel vezettünk.

A britek az utolsó harmadban két esetben is reklamáltak, előbb Sofron István úszott meg kétperces kiállítással egy fejre irányuló ütközést, majd Hári nyomott le egy britet a kapunk előtt, de a bírók semmit nem ítéltek. Sofron aztán megmutatta, mit tud, ha a túlzott keménykedés helyett inkább játszik, óriási szóló végén talált be, és ezzel el is döntötte a meccset.

A 4-1-es csoport óriási fegyvertény az A csoportos ellenféllel szemben, a rengeteg kellemes meglepetést okozó magyar válogatott újra megmutatta, hogy sosem lehet leírni. Folytatás augusztusban, Rigában, ott a házigazda lettek mellett a franciák és az olaszok lesznek még az ellenfeleink, a négyesből az első jut ki az olimpiára.

Olimpiai selejtezőtorna, 3. forduló: Magyarország – Nagy-Britannia 4-1 (0-0, 2-0, 2-1)

gól: Stipsicz (21.), Erdély (32.), Hári (46.), Sofron (52.), illetve Myers (41.) A játéknap másik mérkőzésén:

Románia – Észtország 7-3 (2-2, 2-0, 3-1) A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Magyarország 8 pont, 2. Nagy-Britannia 6, 3. Románia 4, 4. Észtország 0

Kiemelt kép: MTI/Czagány Balázs