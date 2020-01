Megtiltották a kézfogást a meccseken az influenzajárvány miatt

A Nemzeti Népegészségügyi Központ elismerte, hogy influenzajárvány van Magyarországon, ami miatt több kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el.

A Magyar Jégkorong Szövetség a járvány miatt előrelátó intézkedést hozott, amikor bejelentette, hogy a szövetség által szervezett utánpótlás, női és amatőr bajnokságokban a kézfogás nem engedélyezett sem a mérkőzés előtt (a játékvezetőkkel, valamint az ellenfél csapatkapitányával), sem a mérkőzést követően (a játékosok egymással, illetve a csapatkapitányok a játékvezetőkkel).

A játékosok üdvözlésének ez a módja a bajnokságokban átmenetileg felfüggesztésre kerül az influenzaszezon okozta egészségügyi kockázatok csökkentése miatt. Az MJSZ vezetése fontosnak érzi, hogy a szezon leginkább várt része előtt megtegye a szükséges óvintézkedéseket és a kézfogás szokásának átmeneti felfüggesztésével csökkentse a személyek közötti érintkezések számát, megelőzve ezzel az influenzás megbetegedések terjedésének lehetőségét

– áll a szövetség közleményében.

A hokiban az egyik a legjobb dolog, hogy akármilyen feszült is a hangulat meccs közben, akármilyen komoly bunyó zajlott is le két játékos között, a lefújás után mindenki szépen kezet ráz az ellenfél játékosaival. Ezt a hagyományt most felülírta a szövetség döntése, de jelen helyzetben ez abszolút érthető és indokolt.

Kiemelt kép: MTI / Vajda János