Mikler Roland elmondta, mire kell majd figyelni Izland ellen

A magyar kézilabda-válogatott várakozáson felül teljesít az Európa-bajnokságon, az első fordulóban az oroszokat 26-25-re győzte le a csapat, majd a világ- és olimpiai bajnok dánokkal 24-24-et játszott.

Mikler Roland mindkét mérkőzésen kulcsfontosságú szereplő volt, kiváló teljesítményével Oroszország ellen a meccs legjobbjának is megválasztották. Mégsem erre, vagy a győzelmet érő bravúrjára a legbüszkébb.

A két bravúr után is két lábbal a földön kell maradnunk és megpróbálni a jóhoz hozzátenni még néhány lapáttal. Az lenne a legnagyobb hiba, ha úgy gondolkodnánk, hogy két elismerésre méltó teljesítménnyel máris megváltottuk a világot, az elvárást pedig túl is teljesítettük. Először is azért, mert véleményem szerint nincs az a szuper, aminél ne lenne még szuperebb, és ezt a válogatott minden tagjának az eszébe kell vésnie