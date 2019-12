Még James Harden is tud szintet lépni: karriercsúcsot döntött Clevelandben

LeBron Jamesnek még az is belefért meccs közben, hogy felsegítse a nőt, akit véletlenül fellökött

A Houston Rockets 116-110-re verte a Cleveland Cavalierst az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szerdai játéknapján. Ez annak szellemében bravúrosnak is mondható, hogy a második félidőben 24-0-s sorozatot produkáltak a hazaiak, de eközben James Harden is kitett magárért: a Rockets sztárja úgy szórt 55 pontot, hogy tíz triplát is tudott dobni, ami karriercsúcs.

A címvédő Toronto Raptors viszont 112-92-re kikapott a vendég Los Angeles Clipperstől, Kawhi Leonard is a mérkőzés előtt vehette át a bajnoki címért járó gyűrűt. A közönség viszont nem haragudott a kosrasra, óriási tapsvihar is járt a gyűrű mellé. A torontói Pascal Siakam 24 ponttal volt a mezőny legeredményesebbje, Leonard 23 ponttal zárt.

A Milwaukee Bucks sorozatban a 16. sikerét aratta úgy, hogy az előző szezon legértékesebb játékosának (MVP) választott Jannisz Antetokunmpo egy percet sem töltött a pályán. Ez egyébként a klub történetének második leghosszabb szériája, a rekordot az 1970/71-es szezon bajnokcsapat tartja egymást követő 20 sikerrel.

A Bucksszal holtversenyben 22/3-as mérleggel vezeti a ligát a Los Angeles Lakers, amely ezúttal az Orlando Magic vendégeként diadalmaskodott. A kaliforniaiaknál LeBron James 25 ponttal, 11 lepattanóval és 10 gólpasszal szezonbeli hatodik tripla duplájával (három statisztikai mutatóban kétszámjegyű eredmény) segítette csapatát, amely a legutóbb 14 találkozójából 13-at nyert meg.

Eredmények – NBA, alapszakasz Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 110-116

Indiana Pacers-Boston Celtics 122-117

Orlando Magic-Los Angeles Lakers 87-96

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers 92-112

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 108-113

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 136-102

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 116-127

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 108-115

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans 127-112

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 94-93

Golden State Warriors-New York Knicks 122-124 – hosszabbítás után

Kiemelt kép: Tim Warner/Getty Images