Milák pöpec úszása mellett egy búvárúszó volt az ob meglepetésembere

Három aranyéremmel kezdte a rövid pályás országos bajnokságot Hosszú Katinka a vadonatúj kaposvári Csik Ferenc Sportuszodában. A múlt heti glasgow-i Eb-n négy számot nyerő világklasszis a nyitónapon 100 vegyesen, 200 pillangón és 100 mellen is győzött. Milák Kristóf könnyedén húzta be a 200 pillangót fő hazai vetélytársai előtt, és érmet szerzett 50 gyorson is.

A történelmi első arany a győri mix gyorsváltónak jutott az impozáns kaposvári uszoda első felnőtt csúcsviadalán, míg az első egyéni győzelmet Késely Ajna aratta 800 gyorson.

A nyitónapon akadt néhány parázs ütközet, a férfiaknál 50 gyorson az Eb-n bronzérmes Lobanovszkij Makszimot többek között Milák Kristóf is szorongatta némi meglepetésre (bronzérmes lett, éppenséggel nem is rossz idővel) – a világbajnok később aztán fő számában, kétszáz pillangón simán győzött, ahogy Sós Csaba szövetségi kapitány a verseny közben megjegyezte: „Nem tud lassan úszni.”

Milák elégedett volt az 50 gyorson elért 21.6 másodperces idejével.

Ez elég pöpec.

„Az edzőtábor után éreztem, hogy gyors vagyok, kijavítottam néhány technikai hibát, szóval most itt egyértelműen a gyorsúszó számokon van a hangsúly. 200 pillén az elején elindultam, néztem ötvennél, néztem száznál, nem jött velem senki, mondjuk, tudtam, hogy ez lesz, így viszont mi a frászt csináljak? Majd egy nemzetközin esetleg bedurrantom a motorokat, de mondom, most a gyors számít, kell a másodlagos úszásnemnek is működnie.”

A nőknél Hosszú Katinka ismét majdnem a teljes programot úszta, három döntőben állt rajtkőre, és mindháromszor győzött – a saját számok közül természetesen 100 vegyesen és 200 pillangón is első lett (az itteni idejével is dobogós lett volna Glasgow-ban), de a 100 mellen tett kirándulása is aranyéremmel végződött.

„Remekül éreztem magam, jólesett az úszás, minden úgy ment, ahogy szerettem volna. Az Európa-bajnokságra ugye nem készültem külön, úgyhogy az én szempontból az elmúlt hét voltaképpen pihenésnek számított a kemény edzések nélkül, és ez most látszik is, sokkal pörgősebben tudok úszni, sokkal lazábban” – mondta Hosszú Katinka.

Érdekesség, hogy a múlt héten meglepően rosszul teljesítő Kapás Boglárka most olyan idővel lett második 200 pillangón, amellyel 4. helyen zárt volna az Eb-n; kiderült, két hét maradt ki világbajnokunknak az Eb előtt egy vírusos megbetegedés miatt, de ezt nem akarta kifogásként felhozni, helyette már kint beleállt az edzésbe, aminek látszott is az eredménye.

A hölgyek között továbbra is a búvárúszó világbajnok Senánszky Petra számít a leggyorsabbnak, újabb, 50 gyorson szerzett magyar bajnoki címe után Sós Csaba egyértelműen jelezte: számítana rá a májusi, budapesti Eb-csapatban.

„Ha a jövő évi országos bajnokságon is jól megy majd, és az idő reményt keltő, akkor komolyabban elgondolkodom az Európa-bajnoki szereplésen. Az olimpia is izgalmas nyilván, de tényleg csak akkor van értelme, ha közel leszek a nemzetközi mezőnyhöz” – mondta Senánszky.

A nap záró futama drámai véget ért: a győriek 4×50-es mix váltója utcahosszal nyerte a döntőt, ám Szabó Szebasztián –0.05-tel váltott (–0.03 a tűréshatár), és emiatt az élről zárták ki őket, így a hódmezővásárhelyiek léphettek a dobogó tetejére.

Rövid pályás úszó-ob, 1. nap Férfiak, 100 m vegyes:

1. Kozma Dominik (BVSC-Zugló) 53.26 másodperc

2. Sós Dániel (Vasas SC) 53.30

3. Cseh László (BVSC-Zugló) 53.63 50 m gyors:

1. Lobanovszkij Maxim (Győri Úszó SE) 21.18 másodperc

2. Szabó Szebasztián (Győri Úszó SE) 21.59

3. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 21.65 100 m hát:

1. Bohus Richárd (BVSC-Zugló) 50.78 perc

2. Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 52.07

3. Balog Gábor (Győri Úszó SE) 52.73 200 m pillangó:

1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 1:52.57 perc

2. Tekauer Márk (Kőbánya SC) 1:54.18

3. Verrasztó Dávid (FTC) 1:54.54 100 m mell:

1. Szilágyi Csaba (NICS-HSÚVC Hódmezővásárhely) 58.08 másodperc

2. Horváth Dávid (Kőbánya SC) 58.40

3. Takács Tamás (BVSC-Zugló) 59.42 Nők, 800 m gyors:

1. Késely Ajna (Kőbánya SC) 8:26.23 perc

2. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 8:31.81

3. Fábián Bettina (Szegedi Úszó Egylet) 8:33.21 100 m vegyes:

1. Hosszú Katinka (Iron Swim) 58.57 másodperc

2. Jakabos Zsuzsanna (Győri Úszó SE) 1:00.51

3. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 1:00.73 50 m gyors:

1. Senánszky Petra (Debreceni Sport Club) 24.76 másodperc

2. Kurdi Zsófia (DMTK-KVSE) 24.88

3. Gyurinovics Fanni (DMTK-KVSE) 25.24 100 m hát:

1. Ilyés Laura Vanda (Százhalombattai VUK SE) 58.6

2 másodperc2. Burián Katalin (BVSC-Zugló) 58.88

3. Szilágyi Gerda (Stamina TK) 59.17 200 m pillangó:

1. Hosszú Katinka 2:04.36 perc

2. Kapás Boglárka (UTE) 2:05.80

3. Jakabos Zsuzsanna 2:06.83 100 m mell:

1. Hosszú Katinka 1:06.29 perc

2. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 1:06.73

3. Békési Eszter (Egri Úszó Klub) 1:07.15 4×100 m vegyes gyorsváltó:

1. Győri Úszó SE (Szabó Szebasztián, Lobanovszkij Maxim, Safrankó Sára, Jakabos Zsuzsanna) 3:25.85 perc

2. NICS-HSÚVC Hódmezővásárhely 3:29.01

3. BVSC-Zugló 3:29.71 4x50m mixed vegyes váltó:

1. NICS-HSÚVC Hódmezővásárhely (Petrovic Péter, Szilágyi Csaba, Hornyák Annamária, Szőke Zita) 1:44.30 perc

2. Stamina TK 1:45.19

3. Kőbánya Sport Club 1:45.24

Kiemelt fotó: Instagram