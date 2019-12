Mint két gyerek, úgy örültek egymásnak a győri kézisek

Barátság mindenek felett – ezt adta egy rövid videó jelmondatának a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, amely megörökítette, hogy üdvözölte egymást a Győri Audi ETO KC női csapatának két légiósa a Japánban zajló világbajnokságon.

A franciák a magyarok legyőzésével a 13. helyen zártak, és már befejezték a tornát. Ez azonban nem tántorította el Beatrice Edwige-t, a győriek világ- és Európa-bajnok beállósát, hogy kilátogasson a kumamotói Aqua Dome-ba, és szurkoljon Norvégiának – és persze barátnőjének, Stine Oftedalnak.

A norvégok 32-29-re nyertek is Németország ellen, így megnyerve középdöntős csoportjukat már a spanyolok elleni elődöntőre készülhetnek.

A mérkőzés után Edwige és Oftedal így örültek egymásnak:

Friendship above everything 🤲@FRAHandball‘s 🇫🇷 Beatrice Edwige was at the arena today supporting her Gyori Audi ETO KC teammate and friend Stine Oftedal 🇳🇴. These are the things we love about handball ☺️@NORhandball pic.twitter.com/rmSDGJ3B23

— IHF (@ihf_info) 2019. december 11.