Hosszú Katinkáé a magyar úszósport ezredik érme

Hosszú Katinka két aranyérmet is nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig 200 pillangón lett harmadik a rövidpályás úszó-eb pénteki versenynapján.

A Jakabos, Hosszú páros 400 vegyeshez hasonlóan a kétszáz pille fináléjba is a két legjobb idővel jutott be, de ezúttal nem az Iron Lady kvalifikálta magát a legjobb idővel. Ilaria Bianchi fordult elsőként 50 méter után, de nem sokkal volt lemaradva mögötte Jakabos sem. Hosszú viszont keményen belehúzott és a második százon begyújtotta a rakétát, 150 méternél már második volt, az utolsó két hosszon pedig megállíthatatlanul húzta be az aranyérmet 2:03.21-es idővel. Jakabosnak végül nem sikerült megelőzni az olasz riválist, de így is érmes lett, mivel harmadikként ért célba kereken 2:05.00-ás idővel.

Nem sokkal később Hosszú Katinka a versenynap második magyar döntőjében ugrott medencéba: 100 vegyesen toronymagas esélyesként. Bele is húszott a magyar világklasszis, rögtön az első hossznál az élmezőnyben volt, féltávnál pedig harmadik helyen állt. Ezután szokás szerint robbantott az Iron Lady és bár szoros volt a küzdelem, 23 századdal megelőzte riválisát és újabb aranyérmet nyert.

Ezzel Hosszú Katinka nyerte a magyar úszósport ezredik érmét – junior és felnőtt nemzetközi versenyeket számítva – és tette mindezt stílusosan egy első hellyel, vegyesen.

Ami a többi magyar érdekeltségű futamot illeti, Lobanovszkij Maxim 21.11-gyel jutott be az 50 méter gyors döntőjébe, vagyis a második legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba. Kalmár Ákos a 60 hosszból álló 1500 méteres döntőben nagyszerű úszással, 14:34.68-cas idővel ötödik helyen végzett.

Cikkünk a férfi 50 méter gyors fináléjával frissül majd.

