65 év alatt másodszor dobtak ilyen gyatrán a Celticsben

A Dallas Mavericks elleni mérkőzés előtt 21,3 pontos átlaggal bírt Jayson Tatum, aki hétfőn a klub történetének egyik legrosszabb teljesítményét produkálva úgy szerzett mindössze öt pontot, hogy 18 mezőnykísérletéből csupán egy volt pontos.

Az ESPN statisztikái szerint 1954 óta ez volt a második legrosszabb dobóteljesítmény a Celtics történetében, ugyanakkor a bostoniak így is nyertek 116-106-ra, köszönhetően annak, hogy Kemba Walker nyolc hárompontost dobott, 29 pontjából 24-et a második félidőben szerzett, így már egymás után nyolc győzelmet számlál csapata.

Jayson Tatum finished Monday 1-18, the 2nd-worst shooting performance by a Celtics player over the last 65 seasons (min. 15 FGA).

It is also tied for the 2nd-worst shooting percentage by any player in a win over the last 65 seasons (min. 15 FGA).

(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/elde5zK8jS

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2019. november 12.