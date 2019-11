Federer és Djokovic egy csoportba került a világbajnokságon

Kedden elkészült a november 10-én kezdődő ATP-világbajnokság csoportbeosztása. A címvédő Alexander Zverev a világelső Rafael Nadallal és két újonccal került össze az Andre Agassiról elnevezett négyesben. Ebből adódik is, hogy a másik kvartettben

az ötszörös világbajnok Novak Djokovic és a hatszoros vb-győztes Roger Federer már a csoportmeccsek során összecsap.

A csoportküzdelmek november 10–15. között tartanak, ahonnan az első két helyezett jut majd az elődöntőbe.

HERE IT IS!

The singles draw for the 2019 #NittoATPFinals 🔥 pic.twitter.com/gQBg6bnOr6

— ATP Tour (@atptour) November 5, 2019