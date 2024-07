Örökbefogadott ikerlányaival vörös szőnyegezett Madonna

A minap volt esedékes a Deadpool & Rozsomák New York-i premierje, melyre Madonna is hivatalos volt. Az eseményre örökbefogadott ikerlányai, a 11 éves Estere és Stella is elkísérték az énekesnőt, közös fotók is készültek róluk a vörös szőnyegen az akció-vígjáték főszereplőivel, Ryan Reynoldsszal és Hugh Jackmannel.

Madonna 2017-ben fogadta örökbe az ikreket, amikor ötévesek voltak. Az énekesnőnek összesen négy örökbefogadott gyereke van, Davidet 2005-ben, Mercyt 2006-ban vette magához, mindketten 18 évesek. Carlos Leontól született lányának, Lourdesnek 1996-ban, Guy Ritchietől született fiának, Roccónak pedig 2000-ben adott életet.