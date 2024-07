Júniusban látványosan nőtt a késések száma Ferihegyen, a Wizz Air szerint 25 százalékkal van kevesebb légiirányító, mint kellene

Tavaly és az idei év első öt hónapjában a járatok alig több mint 10 százaléka indult 30 percnél nagyobb késéssel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, de ezeknek az oka is elsősorban az adott járatok Budapestre való késve érkezése volt. Ehhez képest 2024. júniusában már a járatok közel egyharmada késett 30 percnél többet a felszálláskor, ez derül ki a Budapest Airport lapunknak megküldött statisztikáiból.

A reptér üzemeltetője a 24.hu megkeresésére közölte, az éves statisztikákat megvizsgálva elmondható, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről felszálló járatok pontossága a tavalyi év egészét tekintve átlag feletti volt az európai ACI (Repülőterek Nemzetközi Tanácsa) repülőterekhez viszonyítva annak ellenére, hogy 2024 első 5 hónapjában több mint 16 százalékkal több járatot kezelt a repülőtér, mint az előző év azonos időszakában.

Júniusban aztán egyre több járatkésésről, pórul járt utasról érkezett hír, a kormány is foglalkozni kezdett a problémákkal. A Budapest Airport tájékoztatása szerint az idén júniusi késések oka egyrészt a zivataros időjárás volt, valamint az, hogy a gépek eleve későn érkeztek meg a budapesti repülőtérre.

„A késések idén nyáron megnövekedett száma abból fakad, hogy az európai légtér drasztikusan zsúfolt, melyet a szomszédunkban zajló háború csak tovább nehezít. A gépek többsége nem repülhet át Ukrajna és Oroszország felett, így kitérő útvonalon, a magyar légteret használva közlekednek” – írták, hozzátéve, hogy a teljes kontinensen elindult a szokásos nyári utazási csúcsszezon, amit a foci Eb és a párizsi olimpia is terhel. „Mindezekre rakódik rá az időjárás: amikor zivatarlánc alakul ki, a menetrend szerinti közlekedés tovább sérül”.

A közeljövővel kapcsolatban túl biztató információkkal nem tudtak szolgálni. Válaszuk alapján

a késések minden légitársaság minden járatát érinthetik, és ez a tendencia akár a nyári utazási szezon végéig, vagyis szeptember 30-ig is elhúzódhat.

Felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a kora hajnali, reggeli és délelőtti járatok nagyobb biztonsággal indulnak el menetrend szerint. Általánosságban elmondható, tették hozzá, hogy minél több fordulót teljesít egy járat, annál nagyobb eséllyel gyűjt késést a nap végére.

Ami a megoldást illeti, a Budapest Airport szerint fontos szem előtt tartani, hogy a légiközlekedés minimum négyszereplős folyamat:

a repülőtér,

a légitársaságok,

a földi kiszolgálók

és a légiforgalmi irányítók

felelnek az utasok biztonságos repüléséért, az ő hatásköreiket egészítik ki a hatósági szerepkörök.

A Budapest Airport egyetért a Nemzetgazdasági Minisztériummal abban, hogy a jelenlegi helyzetben gyors lépésekre és minden szereplő együttműködésére szükség van annak érdekében, hogy mindenki a lehető legmagasabb minőségű szolgáltatást tudja nyújtani, ellenőrzött módon

– fogalmaztak.

Azt is írták, a járatkésések és járattörlések alkalmával a Budapest Airport a saját felelősségi körébe tartozó teendőket maximálisan ellátja, sokszor hatáskörén is túllépve támogatja a földi kiszolgálók munkáját annak érdekében, hogy az utasokat a nehéz körülmények ellenére is ki tudják szolgálni és a megfelelő információval el tudják látni. Fontos tudni, hogy mivel az utasok a légitársasággal állnak szerződésben, az elsődleges tájékozódási pont a légitársaság, illetve a helyszínen az utasfelvételt és a be- és kiszállítást végző földi kiszolgáló vállalatok munkatársai.