Az eső kicsinálta a magyar túraautósokat Japánban

Szuzukába látogatott a túraautó-világbajnokság (WTCR) mezőnye és a Hagibisz tájfunt megszenvedő Forma-1 és rögbi-világbajnokság után Michelisz Norbertéket is elöntötte az eső.

A magyar pilóta a pénteki első szabadedzésen csak 25. helyezett lett, bár még mindig jobban járt, mint Aurélien Panis, aki ripityára törte az autóját. A második szabadedzésen is több kicsúszás történt, viszont ezen Tassi Attila már a 14. időt autózta és Michelisz is feljött a 18. helyre, de az időmérőn nem sikerül javítani. Jól mutatja az eső okozta problémákat, hogy a négyszeres világbajnok Yvan Muller még úgy is a gumifalban kötött ki, hogy egyszer ezzel a zseniális mentéssel úszta meg a koccanást:

Drifting by @yvanmuller! 🇫🇷 Watch as the four-time World Champion 🏆 saves a massive slide from an impossible angle during @FIA_WTCR qualifying at @suzuka_event! 🇯🇵#LynkCo #CyanRacing #WTCR #drifting pic.twitter.com/yvG7uSwctC

— Cyan Racing (@Cyan_Racing) October 25, 2019