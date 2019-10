A ketrecharcos KO-győzelménél csak a bevonuló tánca szólt nagyobbat

Több szempontból is elég nagyot szólt a UFC 243, amit Melbourne-ben rendeztek és amire több mint 57 ezren látogattak ki. A ketrecharcos gála fő eseménye Israel Adesanya és Robert Whittaker címmeccse volt, ami előtt előbbi egy elég látványos bevonulással alkotott maradandót.

A nigériai és új-zélandi származású sportolót három táncos vezette fel, majd Adesanya is bemutatott pár mozdulatot, ennél az előadásnál menőbbet elképzelni sem nagyon lehet.

Persze sok olyat láttunk már, hogy valaki túltolta a show-műsort, aztán nagy verést kapott, de Adesanya mindezek után még elsöprő győzelmet is aratott, a második menetben ütötte ki Whittakert, így egyesítette a UFC középsúlyú öveit. A győzelme után a ketrecben is lejtett egy táncot, majd az oktagon tetejére ülve mutatott be egy másik riválisának, Paulo Costának – ezt utólag azzal magyarázta, hogy így még eladhatóbb lesz kettejük jövőbeni bunyója.

Israel “The Last Stylebender” Adesanya KO Robert Whittaker with a highlight reel Hook Counter to become the undisputed UFC Middleweight Champ #UFC243 pic.twitter.com/4441gSIywq — Sup Dog Sports (@supdogsports) October 6, 2019

Israel Adesanyának 18-0 az MMA-s mérlege, tizennégyszer győzött KO-val.

Kiemelt kép: Darrian Traynor/Getty Images