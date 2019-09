A nap hőse az atléta, aki feláldozta a versenyét, hogy a célig elvonszolja a hullafáradt ellenfelet

Valószínűleg már az első napon megszületett az atlétikai világbajnokság legsportszerűbb pillanata Dohában.

A férfi 5000 méter első előfutamában a nézők ovációja közepette teljesítette az utolsó kört a bissau-guineai Braima Suncar Dabo és az arubai Jonathan Busby. Előbbi végig támogatva, szinte vonszolta magával utóbbit, aki láthatólag teljesen elkészült erejével, de a hathatós segítséggel végül teljesíteni tudta az öt kilométeres távot. A célban összeroskadva aztán mindketten leállították a stopperórájukat.

“They didn’t travel here to drop out. They traveled here to finish.”

Braima Suncar Dabó of Guinea-Bissau carried Jonathan Busby of Aruba to the finish line in the 5000m race ❤️pic.twitter.com/yMyVimiU7C

— Yahoo Sports (@YahooSports) September 27, 2019