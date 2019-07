“Kenderesi kell a magyar úszósportnak, még úgy is, ha nagy hülyeséget csinált”

Várhatóan csütörtökön tér haza a dél-koreai vizes vb magyar negatív hőse, Kenderesi Tamás, akit szexuális zaklatással vádolnak, miután egy szórakozóhelyen megfogta egy táncosnő fenekét.

Az esetről azóta sokan elmondták a véleményüket, Kenderesi barátnője szerint például egy véletlen érintésről volt szó, és a koreai nő túlreagálta az esetet.

A Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor a Bors nevű lapnak elmondta, mi vár majd Kenderesire.

„Biztosan fegyelmi bizottság elé állítom! Azt viszont nem tudom, milyen büntetésre számíthat. Erről a bizottság határoz majd a koreai jegyzőkönyv és az úszó vallomása alapján” – nyilatkozta Wladár.

A szövetségi kapitány, Sós Csaba is megszólalt, ő azt mondta, benne van az újabb olimpiai érem a Rióban 200 pillangón bronzérmet nyerő Kenderesiben, így nem engedi el a kezét.

Kell a magyar úszósportnak, még akkor is, ha nagy hülyeséget csinált. (…) Vélhetően Dél-Koreában is csak pénzbüntetésre ítélik, vagyis alig történt valami. Ha mégis eltiltanák, akkor is maximum nem mehetne egy-egy versenyre vagy edzőtáborba