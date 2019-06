Lövöldözés volt Torontóban az NBA-bajnok ünneplésekor, négy ember súlyosan megsérült

Miután a Toronto Raptors története első NBA-döntőjét rögtön megnyerte a Golden State Warriors ellen, a kanadai csapat a város lakóival és a franchise szurkolóival ünnepelte meg a győzelmet az ilyenkor szokásos parádén. Az ünneplésen több százezer, vagy akár millió ember gyűlt össze.

A Bleacher Report szerint a felvonulás nem múlt el dráma nélkül, ugyanis a hírek szerint lövések dördültek a tömegben és négy ember is súlyos sérülésekkel került kórházba.

A torontói rendőrség a Twitteren azt írja, a sérülések valóban súlyosak, de nem életveszélyesek és három gyanúsítottat kaptak el a történtek után.

A Twitteren fut egy megrázó felvétel arról, ahogy a tömeg egyszer csak elkezd mozgólódni lent, miután leadták az első lövéseket.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI

— Jennifer Pagliaro (@jpags) June 17, 2019