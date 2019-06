„A csillogás és a sok pénz mögött a tenisz egy kegyetlen világ, taposómalom”

Babos Tímea vasárnap nyerte meg a Roland Garros párosversenyének döntőjét, amellyel az első magyar profi teniszező lett, aki két Grand Slam-győzelemmel büszkélkedhet.

Ennek ellenére rendkívül sok kritikát kap a magyar játékos, főként az egyes versenyek eredményei miatt céltáblája beszólásoknak. A teniszező édesapja, Babos Csaba szerint azt hiszik ezek az emberek, hogy az egész család aranyrudakkal dobálozik, pedig egyrészt visszafogott életet él a család, másrészt nagyon nehéz körülmények után jutott el ilyen sokáig a lánya.

Elkezdtük járni Európát miután itthon az idősebbeket is legyőzte, de nem volt szponzori segítségünk. Tizenhét évig nem nyaraltunk a családommal. Esély sem volt fizioterapeutát szerződtetni, én tanultam meg, hogyan kell bekötni egy bokát. Olyan helyeken laktunk, ahova mások be sem mertek nézni. Az egyágyas szoba volt a legolcsóbb, így aztán éjjel szöktem be Timihez, a földön aludtam