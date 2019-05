Négygyermekes, egyedülálló anyán segített Kapás Boglárka

Gyermeknaphoz kapcsolódva állt a Habitat for Humanity Magyarország kezdeményezése mellé Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes és hatszoros Európa bajnok úszónő. A sportoló egy négygyermekes, egyedülálló anyuka jövendőbeli otthonát segített önkéntesekkel és a beköltözőkkel közösen felújítani Újpesten, ezzel is felhívva a figyelmet a gyermekek lakhatási helyzetére. A nagyvállalati, civil és önkormányzati összefogással felújított lakásba a rászoruló család év végén költözhet majd be.

Ma Magyarországon ugyanis minden harmadik 18 év alatti fiatal gyermek érintett a szegénység és kirekesztődés kockázata által, 56 ezerre tehető azoknak a gyerekeknek a száma, akik komfort, sokszor víz és villany nélküli otthonokban élnek. Ezen felül 122 ezer családot fenyeget lakhatásának elvesztése. Gyermekes családok esetében az a kockázat is megjelenik, hogy az otthonvesztéssel a családok szétszakadnak: a gyerekek állami gondozásba, a szülők pedig utcára kerülhetnek. A lakásvesztési krízisekre létrejött családok átmeneti otthonai jelenleg a felmérések szerint 3-5-szörös túljelentkezéssel működnek hazánkban. A 161 Családok Átmeneti Otthona összesen körülbelül 4000 férőhellyel áll az otthonukat vesztett családok rendelkezésére, amelyekben a bent lakók fele gyermek.

A Habitat „Második Esély” programja keretében otthonhoz jutó, négygyermekes egyedülálló anyuka, Ibolya esete nem is annyira kirívó.

Két középiskolás, egy alsós és egy óvodás gyermekével egy olyan albérletben élnek, ahol a bérleti és közüzemi díjak a kórházi radiológiai szakasszisztensként dolgozó édesanya teljes fizetését kiteszik.

Emiatt az elmúlt években is szűkösen tudtak megélni, azonban most, hogy a tulajdonos a lakást eladta, a család sem egy kaucióra valót nem tud összegyűjteni, sem az amúgy is magas albérletárakat nem tudja kifizetni. A legidősebb fiú, Balázs rendészeti iskolában tanul és önkéntes polgárőr is a kerületben. Húga, Dóri is egy kerületi középiskolában tanul, ő állatorvosi egyetemre készül, az édesanyját követve az egészségügyi pályán. A két kisebb gyerek közül Gergő általános iskolás és egy ifjú tehetség atlétikában, azonban anyagi okokból fel kellett függesztenie sporttevékenységét, a legkisebb testvér Zselyke pedig még óvodás. Az idei évben rájuk esett a választás, hogy a MetLife Magyarország és a Habitat együttműködésében újra biztos otthont teremthessenek maguknak.

A programban a család egy kulcsrakész, bútorokkal felszerelt önkormányzati bérlakáshoz jut, illetve a Habitat munkatársai további egy éven keresztül kísérik és segítik a család beilleszkedését.

Nagy örömmel csatlakoztam a kezdeményezéshez, mert magam is szívemen viselem az otthontalanok sorsát. A program legfontosabb célja, hogy esélyt ad a kitörésre, ahhoz, hogy a későbbiekben önállóan is boldogulni tudjanak a családok. Balázsnak, Dórinak, Gergőnek és Zselykének otthont építünk közösen, kívánom, hogy boldogan éljenek itt, és a továbbiakban minél többen csatlakozzanak e felelősségteljes segítségnyújtáshoz!

– mondta el a helyszínen építő Kapás Boglárka.

A Habitat for Humanity Magyarország „Második Esély” programja vállalati partnerekkel és önkormányzatokkal együttműködve csupán évi két-három családnak nyújt megoldást, ezért a szervezet emellett rendszerszintű változást is sürget. Úgy gondoljuk, hogy egy jól működő és kiterjedt szociális bérlakásrendszer hosszú távon tudna élhető alternatívát nyújtani a lakáspiaci folyamatoknak leginkább kitett családok számára. Ezzel együtt a lakásvesztést megakadályozó és megfizethetőbb lakhatást biztosító állami támogatásokra is szükség van, mint a lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás és sokak számára hozzáférhető magáncsőd intézménye.

Nyitókép: Marjai János/24.hu