Ötméteresekkel nyert és bajnok a Fradi pólócsapata

Az FTC-Telekom Waterpolo megvédte címét, miután a férfi vízilabda ob I bajnoki döntős párharcának harmadik meccsén is legyőzte az A-Híd OSC Újbudát. A 8-8-ra végződött rendes játékidőt követően büntetődobások döntöttek, ezt 4-1-re nyerte meg a Fradi.

Pedig amúgy az OSC jól kezdett, több alkalommal is két gól volt az előnye, még a harmadik negyed elején is 6-4-re vezetett, innentől kezdve azonban a következő három találatot a Ferencváros szerezte, amely Varga Dénesnek köszönhetően a negyedik játékrészben vezetett először. Fordulatos játékot hozott a hajrá, 8-8 után, az utolsó szűk másfél percben azonban már nem esett több gól. Az ötmétereseknél a Fradiból Varga, Vámos Márton, Aaron Younger és Kállay Márk is eredményes volt, a túloldalon viszont csak Manhercz Krisztián, így az ötméteres párbajt, a meccset, és ezzel a bajnoki aranyérmet is a Ferencváros nyerte.

A Fradi története 23. bajnoki címét nyerte, ennél több aranyérme csak az Újpestnek van, amely 26-szor végzett az élen. A Vasas a harmadik az örökrangsorban 18 első hellyel.

Az FTC-re várnak még feladatok a szezonban, két hét múlva még érdekelt lesz a Bajnokok Ligája hannoveri nyolcas döntőjében is. A csapat a Magyar Kupát is megnyerte már az idényben.

Eredmény – döntő, 3. mérkőzés FTC-Telekom – A-Híd-OSC-Újbuda 8-8 (1-2, 3-3, 2-1, 2-2) – ötméteresekkel 4-1 gólszerzők: Varga Dé. 4, Vámos 3, Mitrovic 1, illetve Hárai, Manhercz, Brguljan 2-2, Kovács Ge., Ukropina 1-1 A párharc végeredménye: 3-0 a Ferencváros javára. A bajnokság végeredménye: FTC-Telekom Waterpolo A-Híd OSC Újbuda Szolnoki Dózsa ZF-Eger PannErgy-Miskolci VLC BVSC-Zugló RacioNet-Honvéd Debreceni VSE PVSK-Mecsek Füszér Metalcom Szentes Tatabánya AVUS Szombathely UVSE Hunguest Hotels Kaposvári VK VasasPlaket KSI

