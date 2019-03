Kihagyja a Barcelona Euroliga-meccsét Hanga Ádám

Hanga Ádám csütörtökön rossz hírt kapott, elhunyt a nagyapja. A gyászra való tekintettel kimenőt kapott klubjától, a Barcelonától.

Adam Hanga, degut a la mort del seu avi, és baixa per al partit d’aquesta nit a Munic. Descansi en pau

Hanga, por la pérdida de su abuelo, no disputará el partido de hoy. Descanse en paz@FCBBasket send our deepest condolences to Adam Hanga for the loss of his grandfather. RIP

— Barça Basket (@FCBbasket) 2019. március 21.