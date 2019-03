Hangáék megint megverték a Real Madridot

A Barceona kosárlabdacsapata nemrég a spanyol Király Kupa döntőjében győzte le a Real Madridot, most pedig az európai topbajnokságban, az Euroligában találkozott a két rivális, és ismét a katalánok voltak a jobbak.

Pedig a meccset 5-0-val kezdte a Real, sőt, a második negyedben nyolc pont is volt a vendégek előnye, de a szünetre már fordítani tudott a Barca. A harmadik játékrész elején el is dönthette volna az összecsapást a Barcelona, 13 ponttal is vezetett a csapat, de a madridiak aztán ismét lőtávon belülre értek. A záró felvonásban ugyanakkor már nem nagyon volt kérdés, hogy a Barca ezt a meccset is megnyeri, 77-70-re nyert a házigazda.

Hanga Ádám bő 18 percet játszott a mérkőzésen, most visszafogottabb teljesítményt nyújtott: nem szerzett pontot (mind a hat mezőnykísérletét elhibázta), volt 3 lepattanója, 1-1 labdaszerzése és asszisztja, háromszor viszont eladta a labdát.

A Barcelona az ötödik az Euroligában, a Real Madrid a harmadik helyen áll.

Eredmény – Euroliga, 24. forduló Barcelona – Real Madrid 77-70

