Hiába érettségiztünk fizikából, egyszerűen nem értjük ezt a gólt

Az NHL-ben szereplő Dallas Stars farmcsapata, a Texas Stars a kanadai Manitoba Moose vendége volt az AHL legutóbbi játéknapján, ez az a liga, amelyet az NHL előszobájaként szoktak emlegetni.

A fordulatos meccset 4-3-ra nyerte a Manitoba, de a találkozó után mégis mindenki a Texas egyik góljáról beszélt.

A második harmad közepén 1-1 volt az állás, amikor a Stars védője, Joel Hanley a félpályáról a sarokba lőtte a korongot, valószínűleg azzal a szándékkal, hogy a csapat tudjon cserélni. A Manitoba kapusa, Eric Comrie kikorcsolyázott a kapuból, hogy begyűjtse a korongot a palánknál, a pakk azonban nagyon csúnyán megtréfálta, a plexiről levágódva egészen bizarr gellert kapott és végül a kapuban kötött ki.

In case you were wondering what puck luck looks like… 😳🚨 (assisted by stanchion) pic.twitter.com/crJzugG0m8

— Texas Stars (@TexasStars) 2019. március 14.