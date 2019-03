Eggyel megint érdekesebb hely lett az NFL

Amíg mi aludtunk, végre lezárult az NFL egyik legjobb elkapójának szappanoperába illő átigazolási ügye, és Antonio Brownt az Oakland Raidershez cserélte a Pittsburgh Steelers. A 30 éves szupersztár kilenc szezon után hagyja ott a Steelerst, miután az év közben csúnyán összeveszett edzőjével, Mike Tomlinnal és irányítójával, Ben Roethlisbergerrel.

Ha a játékra, és nem a Twitterre meg az Instagramra posztol, Brown a liga talán legjobb elkapója. Hétszer választották be a Pro Bowlba, de ami annál sokkal fontosabb, négyszer az év végi álomcsapatba. Az elmúlt hónapokban viszont olyan gyerekesen viselkedett és olyan stílusban követelte, hogy engedje el csapata, hogy bőven vesztett az értékéből, a csapatok nagy része ugyanis nem akart egy újabb primadonnát.

Az ujjáépülő Oakland Raiders egy harmadik- és egy ötödikkörös draftcetlit adott Brownért, és noha úgy tűnt korábban, hogy a játékos a Buffalo Billshez kerül, azt ő megvétózta, így Oakland lesz a végállomás.

A Raidersnék három évre 50 millió dollár körül kereshet, amiből azonnal meg is kap 30 milliót. Az biztos, hogy ez a csere is csak érdekesebbé teszi az amúgy is izgalmas erőviszonyokat a ligában.

Brown amúgy erre képes, ha van kedve focizni: