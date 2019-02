Minden ott érhet véget, ahol elkezdődött – Super Bowl LIII

Vasárnap – magyar idő szerint hétfő hajnalban fél 1-kor – a New England Patriots és Los Angeles Rams találkozik egymással az 53. Super Bowlon. Az alapszakasz és a rájátszás alapján nagyon nehéz megtippelni, hogy melyik csapat nyeri meg a döntőt, mi mégis megpróbáljuk megjósolni a végeredményt.

Az idei Super Bowl párosítása több szempontból is rendkívül érdekes. Kezdjük a legkézenfekvőbb indokkal: 2001-ben ez a két csapat játszott egymással a döntőben, és a New England 20-17-es arányban verte meg az akkor még St. Louis-i Ramst. A meccs azért fontos pontja az NFL kalendáriumának, mert azon a döntőn indult útjára a Patriots dinasztiája. A New England története során abban az évben nyert először Super Bowlt, az 1971 óta létező franchise (előtte Bay State Patriots és Boston Patriots néven futottak) a 2001-es győzelem előtt nem számított nagy csapatnak. Az új évezredben azonban elkezdtek történelmet írni, köszönhetően nagyrészt az irányító Tom Bradynek és az edző Bill Belichiknek, akik párban összesen öt alkalommal nyertek nagydöntőt.

Pedig 36. Super Bowlon még a Rams számított esélyesebbenk, St. Louis-i csapat lényegében megverte az egész ligát, 14-2-es mutatóval zárták a szezont, igaz a Patriots is jól teljesített, ők 11-5-tel végeztek.

A St. Louis Rams két évvel korábban, 1999-ben is remek évet zárt, döntőt nyertek, méghozzá úgy, hogy elképesztően látványos focit játszottak. A 2000-es év viszont nem úgy jött össze nekik ahogy tervezték: a 10-6-os idény után menesztették a korábbi sikeredzőt, Dick Vermeilt, akinek a helyére 2001-ben Mike Martz érkezett. Az új edző összeszedte a csapatot, új védekező játékosat igazoltak, sőt, jött egy új defense koordinátor is. A hátsó alakzat megerősítésére azért volt szükség, mert a Rams védelme az 1999-es Super Bowl-győzelem után szétesett, a támadók pedig képtelenek voltak annyi pontot ledolgozni, mint amennyit hátul engedtek. Martz ennek vetett véget, méghozzá nem is akárhogyan: a csapat 14-2-es mérlege akkor NFL-rekordnak számított.

A túloldalon a súlyos sérülést szenvedő, sok pénzért igazolt Drew Bledsoe helyén a fiatal Tom Brady lépett pályára. Aki kíváncsi rá, hogy hogyan lett Bradyből előbb csereirányító, majd mindenkit megverő csodagyerek, az olvassa el a délutáni részletes cikkünket:

Térjünk vissza a jelenbe

A 18 évvel ezelőtti döntőből kiindulni nem biztos, hogy szerencsés dolog, de nem is teljesen logikátlan. Két évvel ezelőtt ugyanis pont a Patriots nyert Super Bowlt, mint ahogy a 2001-es döntő előtt két évvel a St. Louis Rams. A két csapat az alapszakaszban hasonlóan jól teljesített, simán bejutottak a rájátszásba. Az egyenes kieséses szakaszban viszont sokkal meggyőzőbben játszott a Patriots, ami persze nem csoda, a mezőny egyik legjobb csapata a Pats, ha egy meccsen kell eldönteni a továbbjutást. Ez persze nem azt jelenti, hogy Bradyéknek könnyű dolguk lesz.

A Ramsnek mindene megvan ahhoz, hogy megnyerjék ezt a döntőt. Az irányító, Jared Goff maradéktalanul tudja teljesíteni Sean Mcvay, vezetőedző playbookját, ráadásul a Rams védelme is remek formában van.

Hogy mi Rams erőssége és hogy kik lehetnek a kulcsemberek a győzelemhez, ebből a cikkünkből kiderül:

Super Bowl: így kell csapatot építeni a 21. században A gondos csapatépítgetéseket, a projekteket simán felválthatja a win-now szemlélet. A Los Angeles Rams ebben lehet úttörő.

Akárhogy is, a döntő kimenetelét megtippelni nem könnyű feladat, de a 24.hu NFL-t kedvelő munkatársai mégis megpróbálják eltalálni, ki emelheti majd a magasba a Vince Lombardi-trófeát:

Futó Csaba: Los Angeles Rams – New England Patriots 21-24. Mindenki, így én is mindig elkövetem azt a hibát, hogy azt mondom kifújt a New England, aztán Tom Bradynek van igaza: még mindig itt vannak. A Los Angeles lesz a következő évek nagy csapata, de ehhez az is kell, hogy most még kapjanak egy jókor érkező pofont a Bill Belichik, Brady párostól. És meg is fogják kapni.

Pető Péter: Pats-Rams 34-17. Mert a Brady, Belochick páros az NFL-történelem legnagyszerűbb kettőse, s mert a Pats megverte már a legjobb csapatot, a Kansast – ezt kéne írnom. De valójában azért tippelem a sima Pats-sikert, mert nekik szurkolok és egyáltalán nem vagyok kíváncsi még egy olyan horrorfináléra, amilyenben a Seattle ellen nyert a New England.

Schultz Antal: Szűken, de a Rams. Ők az idény legelejétől erősek voltak, megérdemelnék, még ha a rájátszás már döcögősebben indult. Egyáltalán mikor nyertek utoljára Super Bowlt?

Dévai László: Nehéz kérdés. Ha nem sport, hanem sztori szempontjából nézzük a párosítást, akkor el kell döntenünk, hogy melyik számít nagyobb durranás: ha Brady megnyeri a hatodik gyűrűjét, vagy ha pont a Rams ellen ér véget az, ami 18 évvel ezelőtt elkezdődött. Szerintem az utóbbi lesz, de akkor sem leszek szomorú, ha végül az előbbi.

Sebestyén Roland: Rams-Pats 24-20. Kizártnak tartom, hogy Tom Bradyt és a Patriots-ot bárki agyonverje egy Super Bowlon, ám azért ha szűkösen is, de el lehet őket kapni.

Csanádi Márton: Tavalyelőtt is pont így futottunk neki, hogy Bradyt és a Patriots-t nem lehet megverni, aztán lám. A Rams a maximumot taposta ki magából a Saints ellen, nem hiszem, hogy a New England meglenne. Viszonylag sima győzelem, Brady nyugdíj és lássuk mi lesz jövőre! Rams-Pats, tizenvalami – huszonvalami.