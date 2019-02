Én vagyok a legjobb döntés, amit ez a franchise valaha meghozott

Gyenge felépítésű, vékony játékos, nem mobilis, kifejezetten lassú mozgású, a karjai erőtlenek, a dobásai nem feszesek. Rendszer típusú irányító, ha kizökkentik könnyedén leviszik a földre.

19 évvel ezelőtt az NFL 2000-es draftjának felmérésén a szakértők ezt a leírást adták az akkor 23 éves Tom Bradyről, aki azóta nyolc Super Bowlon vett részt és ezekből ötöt megnyert. Az irányító az elmúlt csaknem 20 évben minden idők legjobb játékosává vált, most vasárnap pedig megszerezheti a hatodik gyűrűjét is. Kérdéses, hogy ez a teljesítmény az elkövetkező évtizedekben beérthető lesz-e, így joggal állítható: az évszázad legmeghatározóbb játékosáról beszélünk.

A számok szerint Tom Brady alaposan megcáfolta a róla készült elemzést, de a valóság ennél azért kicsit komplexebb.

Az eredmények tudatában ezen a jellemzésen ma már persze mindenki nevet, mondván: milyen rosszul ítélték meg Bradyt. Két éve még maga a játékos is kiposztolta mosolyogva az Instagramjára, hogy miket írtak róla anno.

View this post on Instagram A post shared by Tom Brady (@tombrady) on Mar 3, 2017 at 7:53am PST

Az eredmények fényében akármilyen nevetségesen is hangzik, de a 2000-es drafton készült leírás egészen pontosan lejegyezte, hogy Brady milyen játékos, sőt, egyenesen meg is jósolta, hogy mely szerepkörben lehet majd a legjobban használni. Az alábbiakban megpróbálom bebizonyítani, hogy miért volt igaza a jellemzésnek, majd a végén az is kiderül, hogy mindezek dacára hogyan lett Tom Brady a világ legjobb játékosa.

Segítségre van szükségem

Greg Harden, a Michigan Egyetem sportolókkal foglalkozó ifjúságsegítő szakembere 1996-ban sorra járta az új osztályokat, ahol a fiatal játékosoknak tartott előadásokat. Harden arról beszélt, hogy a sportolók hogyan verik meg sokszor saját magukat, hogy mennyit számít a mentális felkészülés és hogy hogyan lehet eredményesen, csapatban együttműködni. A tanácsadót másnap az irodájában várta egy beesett arcú, meglehetősen vékony elsőéves, aki arra kérte, hogy segítsen, mert ő szeretne lenni a Michigan elsőszámú irányítója.

Ez játékos Tom Brady volt.

Harden nevetve emlékezett vissza az első beszélgetésükre:

A legvékonyabb gyerek, akit valaha láttam felkeresett, hogy szeretne kezdő irányító lenni az egyetemi csapatban. Először azt kellett vele megértetnem, hogy én ebben nem tudok segíteni.

Majd folytatta:

Én csak abban tudok segíteni, hogy ha egyetlen egyszer megkapja a lehetőséget, hogy a kezdőbe kerüljön, akkor ott, azon a meccsen ő legyen a legjobb játékos a pályán, hogy be tudja bizonyítani: ő a legalkalmasabb a feladatra, mindegy, hogy a többiek mennyivel erősebbek vagy gyorsabbak nála.

Brady megfogadta Harden tanácsait, de már az elején elveszítette a harcot: nem ő lett a Michigan elsőszámú irányítója, hanem a nála sokkal jobb adottságokkal rendelező Brian Griese. A fiatal játékos összetört, a mellőzöttség miatt sokáig azt fontolgatta, hogy elhagyja csapatot, de végül a maradás mellett döntött. Brady a következő időszakban keményen edzett, mindent megtett azért, hogy megkapja a lehetőséget, de ami fontosabb: rendszeresen járt Hardenhez, aki fejben világklasszist csinált az irányítóból.

A folyamatos teperés meghozta a gyümölcsét: az első év után Brady annyit fejlődött testileg és lelkileg, hogy megkapta a lehetőséget az edzőtől, de először még csúnyán elbukott.

Az irányító az első támadásnál csúnyán eladta a labdát, amit az ellenfél rögtön vissza is hordott. A -6 pontos drive után nem volt olyan ember a stadionban, aki elhitte volna, hogy ez a gyerek egyszer eljut az NFL-ig. Pontosabban egy ember mégis volt, az pedig nem volt más, mint Tom Brady. A kudarc után a játékoson meglátszott, hogy korábban szinte minden nap részt vett Harden foglalkozásain. Brady hamar túltette magát a rossz kezdésen és végül elérte, hogy a kezdeti nehézségek ellenére ő legyen a Michigan elsőszámú irányítója.

6. kör, 199. választás

Tom Bradyt négy michigani év után a 2000-es NFL Drafton a hatodik kör 199. pickjére rangsorolták. Anélkül, hogy belemennénk az amerikai fociliga draftrendszerébe: az ilyen helyről szokták elvinni a tartalékok tartalékját. Az irányító négy szezon alatt stabil kezdővé vált, de az egyetemi ligában közel sem volt a legjobbak között. Nem csoda hát, hogy a drafton sem rangsorolták a mezőny elejére és akkor a gyenge Combine-eredményekről még nem is beszéltünk. A felmérésen jegyezték le azokat a sorokat, amelyekkel a cikkünk indult.

Brady a többiekhez képest kifejezetten gyenge volt, pontosan dobott, de gyengén, a sebessége pedig egyenesen átlagon alulinak számított.

Az irányító Californiában, San Mateóban született. A város San Francisco vonzáskörzetéhez tartozik, így nem meglepő, hogy Brady már gyerekkora óta a 49ers-nek szurkolt. A kedvenc játékosa a legendás Joe Montana volt, aki pályafutása során négyszer nyert Super Bowlt. Tom és apja, Thomas Brady bérletesek voltak a Candlestick Parkban, szinte egyetlen meccset sem hagytak a szezonból, akkor is ott ültek az az end zone-ban, amikor 1982-ben Montana passzát lehúzta Dwight Clark. Dallas elleni mérkőzés arról az elkapásról híresült el, mindenki a Catchről beszélt abban az időben.

Bradynek meghatározó élményt jelentett, hogy láthatta Montanát, de akkor még csak álmodott arról, hogy egyszer nemcsak befogja, hanem le is előzi a példaképét. A San Franciscó-i szál azért is fontos az irányító karrierjében, mert 2000-ben a 49ers pont irányítót keresett a drafton, de a választás nem Bradyre, hanem a harmadik körös Giovanni Carmazzira esett. Carmazzi megkapta azt, amiről Tom Brady mindig ábrándozott.

A sors fintora, hogy a két játékos sorsa ugyanazon a meccsen dőlt el, csak míg az egyikőjük pályafutása felfelé indult el, addig a másiké lefelé, de erre majd kicsit később visszatérünk.

9 perc maradt

A New England a 2000-es draftot már lényegében letudta: összesen három irányító volt a keretükben, ráadásul nemrég szerződtették elsőszámú QB-nek Drew Bledsoet nagyon sok pénzért. A piac zárásáig összesen 9 perc maradt, amikor Bill Belichick észrevette, hogy Brady még mindig a táblán van. Az edző befeketetésként tekintett a játékosra, aki bár nem nyújtott elképesztő teljesítményt az egyetemi ligában, de mindig figyelt az edzőjére, meg tudta csinálni, amit kértek tőle és sokszor az utolsó pillanatokban szerezte meg a győzelmet a Michigannek.

A New Englandnél úgy döntöttek, hogy lecsapnak Bradyre, aki bár profi szerződést kapott, de cserébe az első évében mindössze csak negyedik számú irányítóként számítottak rá.

Brady a New Englandnél pontosan úgy kezdte meg a munkát, mint ahogy a Michiganben: minden nap azért dolgozott, hogy esélyt kapjon, mert tudta, ha megadják neki a lehetőséget, akkor azzal élni fog. Bradyvel a csapatnál eleinte úgy bántak, ahogy egy 6. körös 199. pickes játékossal szoktak a nagy csapatoknál. Mikor a tartalék irányító be akart mutatkozni a franchise tulajdonosának, Robert Craftnak, ő csak lekezelően annyit mondott, hogy igen, tudom, te vagy az, akit a hatodik körből szedtünk össze. Brady akkor így válaszolt:

Igen, és én vagyok a legjobb döntés, amit ez a franchise valaha meghozott.

Ott volt az új Joe Montana, csak rossz csapatban keresték

Mindeközben Giovanni Carmazzi San Franciscóban minden támogatást megkapott a csapatától. Steve Mariucci, vezetőedző bízott benne, hogy a 2000-es drafton összeszedett jó felépítésű irányítóból egy nap legenda lehet. Carmazzira elsőszámú irányítóként számítottak a 49ersnél, így a még a draft évében, július 31-én egy előszezon meccsen rögtön be is dobták a mélyvízbe. Carmazzi mozgásán már az elején látszott, hogy túl nagy neki a stadion, túl sok a fény, túl nagy a hangzavar. Az addig magabiztos újonc nem bírta a nyomást: összeomlott. A 49ersnél mindenki csalódott volt, mert sokan elhitték, hogy a csapat megtalálta az új Joe Montanát.

A nézők aznap este végül láthatták az új irányító legendát, csak rossz csapatban keresték. A 49ers ugyanis a New Englanddel játszott 2000-es előszezonban, ahol lehetőséget kapott a Patriots negyedik számú irányítója, Tom Brady is.

A két játékos között zongorázni lehetett a különbséget. Carmazzi papíron sokkal gyorsabb és erősebb volt, így elvileg jobban is bírta az ütéseket. Viszont fejben már más volt a helyzet. Brady minden komoly ütközés után fel tudott állni, méghozzá úgy, mintha mi sem történt volna, ez a 49ers újoncáról a legkevésbé sem volt elmondható, az első sackek úgy megzavarták, hogy végül le is kellett cserélni.

Mariucci később belátta, hogy egyértelműen rosszul döntöttek, mikor egy korábbi edzőtáborban nem csaptak le Bradyre. Mert kevesen tudják, hogy Brady anno járt próbajátékon a San Franciscónál, de az edző szerint akkor a játékos nem nyújtott semmi olyat, ami miatt fontolóra kellett volna venniük a leigazolását.

Tom Brady a New Englandnél eltöltött első évét tanulással, figyeléssel és rengeteg edzéssel töltötte, hogy készen álljon, ha eljön az ő ideje. Időközben ő lett a csapat második számú irányítója, ott üld a padon, közösen dolgozhatott Drew Bledsoeval, aki mellett sokat fejlődött. Brady az esélyt végül egy brutális sérülésnek köszönhette, amikor Bledsoe a New York Jets ellen olyan komoly ütést kapott, hogy belső vérzései lettek.

Bledsoe hat hónappal az életveszélyes sérülése előtt 10 éves, 30 millió dollárról szóló szerződést írt alá a Patriotsnál. Ez az összeg már 19 évvel ezelőtt is hatalmasnak számított. Bradynek ebben meglehetősen feszült környezetben kellett bizonyítania, hogy megérett a feladatra.

Tom Brady abban az évben megnyerte élete első Super Bowlját, amit aztán még négy követett.

Rendszer típusú játékos

Amit Tom Brady és a New England Patriots elért az elmúlt 19 évben, az szinte példa nélküli az NFL történetében. A Patriotsból dinasztia lett, ahol 20 éve folyamatosan képesek a megújulásra. Bill Belichik olyat látott meg Tom Bradyben, amit már a 2000-es NFL Combine-non is megláttak a szakemberek, csak míg a fentebb sokat taglalt jelentésben inkább a fizikai hiányosságokat emelték ki, addig a New Englandnél a taktikai potenciált vették figyelembe.

Merthogy Tom Bradynél vannak sokkal jobb kezű játékosok a ligában, az egészen biztos. Hogy vannak-e gyorsabbak? Nem kérdés!

De nála nagyobb játékintelligenciával rendelkező, kötélidegzetű, edzői taktikát maradéktalanul átlátó és alkalmazó passzgép nincs és az elmúlt 19 évben nem is volt a ligában, az egészen biztos. Mert kis túlzással nincs olyan védelem az NFL-ben, amin Tom Brady 10-ből legalább 8 alkalommal ne tudna azonnal, egy gyilkoss driveval átmenni.

Hogy meg lesz-e a hatodik gyűrű, azt egyelőre nagyon nehéz megtippelni. Tom Brady otthon, telt ház előtt azt a mondatot skandáltatta a tömeggel, hogy

We’re’ Still Here, vagyis Még itt vagyunk!

Ha belegondolunk közel 20 év távlatából, már ez hatalmas dolog.