Már megint mindenki Steph Curryn szakad

A címvédő Golden State Warriors szupersztárja, Steph Curry az elmúlt hetekben nem (csak) emberfeletti játékával, de vicces eséseivel/elcsúszásaival is szolgáltat elegendő témát.

Konkrétan Amerika sportszerető fele megállás nélkül szakad a 30 éves irányító szerencsétlenségein.

Curry először képes volt ziccerben, a palánk alatt eltanyálni, majd az esésből felállva egy bődületes homályt dobni – a szakértők szerint ez volt a kétszeres MVP karrierjének legrosszabb pár másodperce.

Amikor már azt hisszük, hogy lecsengett a sztori, azonnal jött az újabb csavar: az előző eseten saját maga is jót derülő Curry most az Indiana Pacers elleni meccsen esett óriásit, amikor a kispadról meg akarta ünnepelni csapattársa, Klay Thomspon kosarát.

Az általában a játékával kitűnő klasszis – például amúgy most is történelmet írt, mivel a Pacers ellen bedobott hat triplájával már 200 hárompontos felett tart 39 meccs alatt – tett arról, hogy az év végi humoros összeállításokban ott legyen ő is.