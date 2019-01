Kézi-vb: Magyarország-Svédország (élő)

A magyar férfi kézilabda-válogatott úgy indulhat neki a Svédország elleni utolsó csoportmeccsének, hogy a továbbjutás már biztos, egyedül az a kérdés, hogy hány pontot viszünk magunkkal a középdöntőbe, ahol Norvégia, Dánia, valamint Tunézia lesz az ellenfél.

A két győzelemmel és két döntetlennel álló magyar csapat az utolsó fordulóban a szintén továbbjutó, eddig négyből négyet nyerő svédekkel találkozik. A négy ellenfél közül Katar izzasztotta meg leginkább a svédeket, azon a meccsen 23-22 lett a vége.

A magyar csapatban két változás is történt, Iman Jamali súlyos térdsérülése miatt már haza is tért, Ancsin Gábor pedig a könyöke miatt nincs százszázalékos állapotban, így a helyükre Schuch Timuzsint és Máthé Dominikot nevezte be Csoknyai István és Vladan Matics szövetségi kapitány.