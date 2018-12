Rasovszky Kristóf lett az év legjobb férfi úszója

Rasovszky Kristófot választották az év legjobb nyíltvizi úszójának a swimswam szakpportál munkatársai. Az elismerést főleg annak köszönheti, hogy aranyérmet nyert 5 és 25 kilométeren, valamint célfotó miatt csúszott le az elsőségről 10 kilométeren az augusztusi Európa-bajnokságon.

A swimswam megemlíti, hogy a magyar úszó a Európa Kupában is remekül helytállt, négy állomáson nyerni tudott.

– összegzi az oldal a magyar úszó érdemeit.

A kontinensversenyek történetében Rasovszky az első, akinek sikerült három távon két első és egy második helyet kiharcolnia. Az év legjobbja 2019-ben a dél-koreai Kvangdzsuban rendezett világbajnokságra feni a fogát, mivel a 10 kilométeres versenyének első tíz helyezettje személyre szóló olimpiai kvótát szerez.

Messze még a VB, de már most úgy gondolom, hogy jó formában a 10 mellett az 5 és a 25 kilométeren is megmérettethetem magamat. A terv csak akkor változhat, ha az olimpiai kvalifikációs csata valamiért az elképzeltnél is nehezebbnek ígérkezne.