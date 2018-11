Felfoghatatlan katasztrófa formálta a sportvilág legtökösebb antisztárját

Egy 39 éves, a posztján aprócskának számító, erősen kopaszodó apukától hangos az NFL 2018-ban. Drew Brees igazi szürke eminenciás, nem sztáralkat, nincsenek ügyei, ha véletlenül címlapra kerül, akkor az a teljesítményei, rekordjai miatt van. Hiába nyert Super Bowlt, soha nem került előtérbe, hiszen nem a nagy amerikai piacok – Kalifornia, New York, Texas – egyikén játszik, az Instagramon pedig nem csinos nőkről, hanem négy gyermekéről posztol általában.

Brees csendben teszi a dolgát. 18. szezonját tapossa az NFL-ben, lassan nem lesz már olyan rekord, amit ne ő tartana. Most ott tartunk, hogy egyetlen Super Bowl-győzelemre lehet attól, hogy Tom Brady és Peyton Manning mögé felálljon a képzeletbeli dobogóra. Vagy mellé.

Nyilván most a Brady-fanok a szívükhöz kaptak, hiszen Brady ötszörös bajnok, többszörös MVP, és ő 40 évesen 3-28-ról fordítva nyert bajnokságot. Tegyük hozzá, hogy mögötte egész pályafutása során ott volt Bill Belichick, az NFL legjobb, legördögibb edzője. A New England Patriots legendás duóját lehetetlen megkerülni, ha történelmi listákról beszélünk, ezt tudja Peyton Manning és Joe Montana is. Brees viszont legalább megközelítheti Bradyt, és ez már önmagában is óriási szám.

Ilyen magas szinten már nem a számok döntenek, hanem a tökösség. Ha pedig tökösségről beszélünk, a 41 éves Tom Brady és a 39 éves Drew Brees egyedülálló.

Aki az elmúlt évtizedben követte az NFL-t, az emlékezhet rá, hogy Manning vagy Brett Favre milyen állapotban vonult vissza. Brady és Brees viszont kitart, 40 körül is a liga legjobbjai, és nem úgy tűnik, hogy lassítanának. Persze, egy-egy rozsdásabb meccs be-befut, de nem ez a jellemző, sőt Brees valószínűleg soha nem játszott olyan jól, mint manapság: kilenc meccsen 28 passzolt TD-vel és csak egy eladott labdával áll, miközben 77,3 százalékkal passzol. Nem e világi számok ezek.

(Itt például a félelmetes Los Angeles Rams védői ellen dob négy TD-t.)

De nem volt mindig így, Brees pályafutása nem indult könnyen. A szakértők eleve nem hittek benne, hogy az amúgy tehetséges, de picinek és gyengének elkönyvelt Drew Brees-ből NFL-irányító lesz egyszer. Aztán nem hittek benne akkor sem, amikor megsérült a válla, és a visszavonulás küszöbén állt. Végül akkor sem adtak neki semmi esélyt, amikor a Katrina hurrikán után meggyötört New Orleans Saintshez igazolt.

Csak később jöttek rá, hogy hiába minden igyekezet, ezt az embert nem lehet megtörni.

A Katrina és a Super Bowl

Brees-t hosszas gondolkodás után a San Diego Chargers a 32. helyen választotta ki a 2001-es NFL-drafton. Már az is meglepetést okozott, hogy egyáltalán akadt csapat, amely esélyt adott a termete (183 cm) és karereje miatt átlagos játékosnak gondolt fiatalnak. Hogy fokozzuk, már az is meglepetés volt, hogy egyáltalán volt két egyetem, amelyik esélyt adott, ajánlatot tett a gimnazista Drew Brees-nek, miután már az egyetemi megfigyelők sem lehettek elégedettek az alacsony, nem túl atletikus irányító eszköztárával.

Minden hollywoodi sztori így kezdődik: a főszereplő két országos és 13 konferencia- és 19 egyetemi rekordot állított fel, tehát az első lépést megtette. A sztori természetesen úgy folytatódott, hogy továbbra sem hittek benne. Öt szezont húzott le a Chargersnél, négy éven keresztül volt kezdő, de az újoncszerződése lejárta előtt, az utolsó meccsen olyan vállsérülést szenvedett, ami miatt majdnem vissza is vonult.

Emlékszem, a doktorok azt mondták, hogy 25 százalék esélyem van, hogy folytassam

– emlékezett Brees, aki iránt a Miami Dolphins és a New Orleans Saints érdeklődött. Előbbi nem akart kockáztatni egy sérült irányítóval, és inkább kihátrált az üzletből. Maradt a Saints, amely akkor a 125 milliárd dolláros kárt okozó, közel kétezer emberéletet követelő Katrina hurrikán után próbálta összefogni az államot és a várost.

A focicsapatnak nagyon komoly szerepe van a közösség hétköznapjaiban, és a katasztrófa után ez a kapcsolat csak még szorosabbá lett. A franchise története legkeményebb évén volt túl, nem játszhatott saját arénájában, a játékosok és stáb természetesen nem tudta megfelelően kezelni – ki tudná? – a szituációt. A tulajdonosok léptek is, újragombolták a kabátot, edzőnek Sean Paytont, irányítónak Drew Brees-t hozták.

A foci mellett még évekig a hurrikán állt a középpontban, a franchise rengeteget dolgozott és segített a pályán kívül, és ha csak lassan is, de a szerencsésebbek talpra álltak, újraindult az élet. Brees főszerepet vállalt ebben, őrült pénzeket adományozott, minden követ megmozgatott, hogy segíthessen. A helyiek és közte a különleges kapocs már az első pillanatban kialakult.

Számtalanszor támaszkodtunk egymásra az évek alatt. (…) Nem csak a csapatnak, hanem az egész közösségnek szeretnék a vezetője lenni. Egy olyan ember, aki befejezi, amit elkezdett. Aki megbízható és számon kérhető, aki visszaad

– mondta Brees később.

A Saints már az új korszak első évében bejutott a rájátszásba, majd a negyedik évben Drew Brees és a New Orleans Saints megnyerte a Super Bowlt, és elhozta a tragédiából még akkor is csak gyógyulgató városnak Amerika legértékesebb sporttrófeáját.

Brees együtt lélegzett, együtt érzett a katasztrófában érintettekkel, a bajnoki cím csak egy újabb állomás volt a generációkat átívelő mély sebek kezelésében. New Orleans és minden egyes város, állam, amely kapott a hurrikánból, magáénak tudhatta azt a győzelmet. Az üzenet akkor is egyértelmű volt: mindig van remény.

Intézmény

Drew Brees és a Saints azóta néhány jó és néhány kevésbé jó éven van túl, de az irányítóra nem lehet panasz. Őrület, de a passzolt yardok tekintetében első, a passzolt touchdownnok tekintetében pedig második helyen áll a liga örökranglistáján, utóbbi kategóriában csak 30 touchdownra van Peyton Manningtől. Ez egyáltalán nem elérhetetlen, ha így folytatja, jövőre elkapja az Indianapolis Colts és a Denver Broncos korábbi legendáját.

Egyre többet cikkeznek az amerikai sajtóban is az amúgy radar alatt, az árnyékban mozgó Brees-ről, és nem értik: hogyan képes ez a pici, korosodó ember ebben a gyors, havonta változó ligában ilyen teljesítményre?

Igazi intézményről, példaképről beszélünk, és noha keveset foglalkoznak vele, mégis sokan merítenek a pályafutásából erőt. Drew Brees bizony Tom Brady és Payton Manning méltó ellenfele.

Ahogy az elején említettük: egy második bajnoki címmel könnyen odaérhet a dobogóra a két legenda mögé. Ehhez az idei rajt alapján – kilenc meccsből nyolc győzelem – minden esélye megvan. Csak halkan jegyezzük meg, hogy egy esetleges harmadik Super Bowllal pedig már tényleg Tom Brady megingathatatlan trónját veszélyeztethetné.

Rajta nem fog múlni, benne még van annyi.