Éhezésen és a cracken keresztül vezetett az út a világ tetejére

Mit tudsz tenni, ha a nagymamád crackkokain-függő, édesanyád 15 évesen drogdíler, akivel a 40 éves éveiben lévő, analfabéta édesapád azután jött össze, hogy együtt volt az anyjával is, azaz a nagymamáddal?

Ebből a pokolból Dez Bryant sok másik társához hasonlóan a sporthoz, még pontosabban az amerikai futballhoz menekült. Nem igazán volt más választása, otthon egy percig nem akart maradni, a tojáslabda meg ragadt a kezéhez. Szerencséje volt, olyan atletikus testalkattal rendelkezett, amellyel már a korai iskolai évek alatt is kiemelkedett a társai közül – a gimnáziumi éveiben már egyértelművé vált, hogy az út végén ott várja őt az NFL.

A tehetség és a munka mögött ott lapult Bryant személyes tragédiája, amelyet crackkokain, lakattal lezárt hűtő, mély szegénység és az apja édesanyja kárára által elkövetett és a környezet által eltűrt pedofília kísért.

Csodálkozunk, ha egész életében folyamatosan kereste és meg is találta a balhét? Adott egy rendkívül tehetséges srác, akinek úgy kellett iskolába, edzésre mennie, hogy maga mögött már születése előtt felégett minden. Az évek során felgyülemlett fájdalom és düh végig kísérte Dez Bryant NFL-es karrierjét. Mert igen, megcsinálta, hosszú éveket húzott le a ligában, sőt 2014-ben, pályája csúcsán az NFL legjobb elkapója volt.

Aztán a világ elrohant mellette, a Dallas Cowboys vele együtt állt földbe, és az elmúlt években inkább már csak egy megbízhatatlan, balhés játékosként tekintettek rá, aki szép lassan meg nem térülő befektetéssé vált. Nyolc hosszú, botrányoktól sem mentes év után a felek 2018 tavaszán elváltak, az elkapó körül azóta nem volt nagy felhajtás. Néhány csapat érdeklődött iránta, de ő kivárt, hogy aztán a szezon felénél a bajnokság egyik legnagyobb esélyese, a New Orleans Saints megkínálja egy szerződéssel.

Lehet, mégis Bryantnek lesz igaza, és noha ez már nem a hozzá hasonló kolosszusok ligája, a végén csak ő nevethet majd. Hosszú idő után a düh és az önmagában tomboló harag helyett a bizonyítás fűtheti.

Megvan az oka rá

A balhés gyerekkor természetesen begyógyíthatatlan nyomot hagyott Bryanten. Nem kell az Egyesül Államokba utazni, hogy ehhez hasonló történeteket halljunk, olvassunk. Bryant mindössze nyolc éves volt, amikor édesanyját másfél évre börtönbe vágták, és az írni-olvasni nem tudó, a senkiért és semmiért felelősséget vállalni nem tudó édesapjával és annak új barátnőjével elköltözött. A férfi öt, a nő három gyerekkel a háta mögött kezdett közös életet egy kis lyukban, ahol a nő lakatot tett a hűtőre, és csak akkor nyitotta ki, amikor az ő gyerekei kértek enni. A sztársportoló múltjával a Rolling Stones foglalkozott anno hosszabban, és a lapnak a nő nem is tagadta a történteket, de azzal védekezett, hogy a nyolc gyerek kiette volna őket a vagyonukból.

Szó szerint csak akkor evett, amikor az iskolában volt, szóval elintéztük, hogy ne kelljen fizetnie érte

– mondta korábbi gimnáziumi tanára és edzője.

Bryanttel édesanyja sem bánt jól, a crackbizniszben utazó nő a börtön előtti években már egyedül nevelte a gyerekeit, és csak a drogokból tudta fenntartani magát. Az üzlet viszont nem ment valami jól, és Bryant szerint anyja többször azért verte meg vascsővel, mert éppen ő volt kéznél.

Dez Bryant esetében tényleg elmondhatjuk, hogy a sport mentette meg az életét. A gimnáziumban már az állam egyik legjobbja volt, 2007-ben a kilencedik helyre rangsorolták a posztján, és le is csapott rá az Oklahoma State University. Az első komolyabb balhé is itt érte.

Második évében az egész egyetemi foci legjobbja volt, ám a harmadik évében eltiltották, miután nem tisztázta, hogy milyen viszonyban van a korábbi NFL-legenda Deion Sandersszel. Az egyetemi sportolókat összefogó NCAA azt gyanította, hogy Sanders azért vette fel a kapcsolatot a játékossal, hogy az ügynöke legyen, ez pedig tiltott. Bryant ott hibázott nagyot, hogy a kihallgatásán össze-vissza hazudozott, így lökve saját magát mind mélyebb gödörbe.

Az eltiltás azért is fájhatott neki, mert ez csak egy újabb bizonyíték volt arra, hogy mekkora szüksége lett volna legalább egy emberre az életében, aki tudja, mi a helyes, és mi nem az. Bryant körül egyetlen ilyen személy nem akadt, értelemszerűen fogalma sem lehetett, hogy egy ilyen kiélezett szituációban mit kell mondani, hogyan kell viselkedni. Még az is lehet, hogy tényleg ártatlanul büntették meg.

A dühéből kovácsolt erőt

Az NFL óriási üzlet, a csapatoknak nagyon megfontoltnak kell viselkedniük a drafton, amikor a franchise jövőjét évekre, akár évtizedekre meghatározó játékosokat választanak az egyetemekről. Dez Bryant háttere nyilvánvalóan nyitott könyv volt a 32 csapat számára, így hiába magyarázták el a szakértők, hogy ő lesz a 2010-es osztály legjobb elkapója, benne volt a pakliban, hogy lesznek, akik nem mernek vele kockáztatni.

Végül, miután több csapat is passzolta, a Dallas Cowboys a 24. helyen elvitte. Akkor még csak egy csiszolatlan, a magánéletében kiszámíthatatlan srácról beszéltek, pár év múlva viszont már a liga legjobb játékosáról.

Bryantet azóta sokszor az amerikaifutball LeBron Jameseként emlegetik: na, nem (csak) a tehetsége, hanem az egészen elképesztő felépítése miatt. Az NFL-ből is kilógott, ám nem csak termete (188 cm, 100 kiló), de az amúgy halhatatlanokkal (Calvin Johnson, Larry Fitzgerald) tömött poszton gyorsasága és pontossága is egyedülálló volt. 2012 és 2014 között egyértelműen az első számú elkapója volt a ligának, mindenen és mindenkin átgázolt, megfoghatatlannak bizonyult.

Aztán valami elromlott. Bryant is egyre feszültebb lett, és noha korábban sem kerülte a balhékat, folyamatosan jöttek a hírek a különböző összecsapásairól. A liga is évről évre változott körülötte. Már nem elég fizikálisan tökéletesnek lenni, fontos, hogy az elkapó csapatjátékos legyen. Szó nélkül tegye a dolgát akkor is, ha ez azt jelenti mondjuk, hogy egy meccsen csak kétszer megy felé a labda, és a játékidő nagy részét a területek meghosszabbításával, a társak segítésével tölti.

Az sem segített rajta, hogy egyre megbízhatatlanabb lett, sokszor ejtett el könnyű labdákat. Az üzlet pedig üzlet, nem azért fizettek neki 2015-ben 70 millió dollárt, hogy ne lehessen felé dobni a labdát.

Közben a pályán kívül sem találta meg a békét, még 2012-ben ment neki édesanyjának, majd 2015-ben a barátnője miatt került címlapokra.

Utóbbi történet azért érdekes, mert egy parkoló kamerája állítólag felvette, ahogy a nőt egy fekete férfi a földön húzva vágja be egy Mercedesbe, amely történetesen Bryanté volt – a felvétel viszont soha nem került nyilvánosságra, sőt egyesek szerint nem is létezik.

Az elmúlt szezonban már a bajnokság egyik leghasználhatatlanabb elkapója volt, és bár a Dallas Cowboys történetében senki nem szerzett nála több touchdownt (73), mennie kellett. Persze, azóta páros lábbal szállt bele a franchise-ba, annak tulajdonosába, edzőibe és kulcsjátékosaiba, szóval nem mondanánk, hogy lenyugodott volna.

Itt érünk el a jelenhez, itt érünk el oda, hogy a New Orleans Saints bevállalta, hogy a szezon végéig ad neki egy esélyt. Azt mindenki tudja, hogy milyen tehetséges elkapót szereztek, kérdés, sikerül-e betörni.

Ha a válasz igen, akkor Drew Brees megnyalhatja mind a tíz ujját, a New Orleans Saintsnél a kirakós utolsó darabkája is a helyére kerülhet, a végállomás pedig a februári Super Bowl lehet.