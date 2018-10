Fenekét mutatta a legendának, majd bekerült a történelemkönyvbe

Odell Beckham Jr. egy érdekes megmozdulással hívta fel magára a figyelmet az Atalnta Falcons és a New York Giants NFL-mérkőzése előtt: Randy Moss elé futott, hátat fordított neki és úgy tett, mintha letolta volna a nadrágját.

Elsőre azt gondolhatnánk, a fenekét mutogatta cukkolás gyanánt, de azt látni, Moss nagyot nevet a dolgon. A már az ESPN-nél szakértő korábbi kiváló elkapónak volt egy hasonló ünneplése a Green Bay Packers otthonában, úgyhogy Beckham ezzel a mozdulattal tisztelgett előtte.

A Giants elkapója mérkőzésen a történelemkönyvbe is beírta magát: a liga történetében a második legfiatalabb játékosaként érte el az 5000 yardot a posztján (54 mérkőzés alatt), csak Lance Alworth-nak kellett ehhez kevesebb meccs (52).

Odell Beckham just had his 1st 50-yard catch since Week 14 in 2016 vs Cowboys.

According to @EliasSports , Beckham just became the 2nd-fastest player to reach 5,000 career rec yards (54 games). Only Lance Alworth (52 games) has reached it in fewer games. pic.twitter.com/QgB9N49KGD

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2018. október 23.