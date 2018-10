Pazar játékkal mutatkozott be a nagyfiúk között az NBA új csillaga

Bemutatkozott a Phoenix Suns csapatában az NBA játékosbörzéjének első választottja, a 20 éves bahamai DeAndre Ayton, aki centerként és erőcsatárként is bevethető.

Ayton a Sacramento Kings elleni előszezonbeli találkozón 30 percet töltött a pályán, és nem tétlenkedett: 24 ponttal, 9 lepattanóval és 1 gólpasszal zárt,

és az első két mutatóban ő volt csapata legjobbja.

