Idén kiderül, hogy Donald Trump megeszi-e az NFL-t

Harmincöt éves történetet zárna le az amerikai elnök. A minden eddiginél megosztottabb Amerika háborús hangulatban várja az új NFL-szezon rajtját.

Amikor felvezettük a 2017-es szezont, azt írtuk, hogy a legnépszerűbb amerikai sport, az amerikai futball profi ligája túl nagy falat lehet Donald Trumpnak. Egy évvel később viszont ott tartunk, hogy hiába van az egyéb politikai ügyei miatt szorult helyzetben, Trump első ciklusának legnagyobb sikere éppen az NFL és a társadalmi kérdésekben egyre hangosabb játékosok ellen indított háborúja lehet.

Az elmúlt években a republikánusoknál és a demokratáknál is tömegek fordultak el a bajnokságtól: a Trump mellett állók szerint megengedhetetlen, hazafiatlan, hogy a játékosok a himnusz alatt leülnek, letérdelnek, míg a másik oldalon az verte ki a biztosítékot, hogy a tulajdonosok, ha szavakban nem is, tettekben az elnök mellé álltak a rendőri erőszak, a szociális egyenlőtlenségek és a rasszizmus ellen tiltakozó játékosokkal szemben.

A szemünk előtt zajlik a 21. századi sporttörténet legnagyobb szégyene Colin Kaepernick ügye akkor a legszomorúbb, ha lecsupaszítjuk róla az összes sallangot és csak a lényegre koncentrálunk.

Ez az, amit Donald Trump a kezdetektől, Colin Kaepernick 2016-os akciója óta egy-egy Twitter-üzenetben, interjúban kegyetlenül kihasznál. Torokra megy, nem engedi a témát, a himnusz alatt tüntető játékosokat kirúgással, felfüggesztéssel, deportálással fenyegeti, ezzel pedig elérte, hogy ideig-óráig ne az ő ügyeivel foglalkozzon a nyilvánnoság, és hogy már ne a sporté, hanem a politikáé legyen a főszerep az NFL-ben.

Az NFL óriási biznisz, a Forbes 2018-as kimutatása szerint a világ ötven legértékesebb sportklubja közül huszonkilencet az NFL ad – sőt a legértékesebb csapat a Manchester Unitedet és a Real Madridot megelőzve a Dallas Cowboys. Óriási pénzek mozognak a ligában, de tiszta sor, hogy ha a szurkolók távol maradnak a meccsektől, a csapatoktól és a szurkolói boltoktól, a tulajdonosok bukhatják a dollármilliárdos befektetésüket. Ezt nem kockáztathatják meg.

Nem szabad elmenni amellett sem, hogy a 32 csapat tulajdonosai között nulla, a vezetőedzők között pedig mindössze hat afroamerikai van. Egy, a jelenlegi állapotában igencsak megosztott Amerikában a liga nem tud mit kezdeni azzal, hogy a nézők (értsd: a fizetőközönség) nagy többségét fehér konzervatívok, a legjobb játékosok, a húzónevek magas hányadát pedig az elnyomás ellen felkelő feketék alkotják.

A 2018-as idény vízválasztó lehet: ha az elnök győztesen kerül ki a harcból, és folytatódik az a trend, hogy az NFL-t tömegével hagyják ott a nézők, akkor a liga fennmaradásának jelenlegi struktúrája, mérete is veszélybe kerülhet.

Donald Trump és az NFL

Mielőtt Trump amerikai elnökként combközépig beleállt volna az NFL elleni háborújába, a feleket harmincöt éves kapcsolat fűzte egymáshoz. Az akkor még üzletemberként tevékenykedő Trump a nyolcvanas években minden áron be szeretett volna kerülni az NFL 32 tulajdonosa közé, ám nem ért célt. Többször is közel került hozzá, de végül valamennyiszer elbukott az üzlet. Ez nyilvánvalóan hatással van a ligához és annak vezetőihez való jelenlegi viszonyulására.

Ez személyes ügy a számára. Megválasztották az Egyesült Államok élére, ahonnan valószínűleg már nem érheti el élete álmát, az NFL-t. Szóval megnehezíti a dolgunkat, beleszáll mindenbe és mindenkibe. Pénzről szól az egész, na meg arról, hogy féltékeny, és ki akar szúrni velünk

– mondta a Jacksonville Jaguars pakisztáni származású tulajdonosa, Shahid Khan.

Az 1983 és 1985 között az NFL mellett párhuzamosan futó ellenliga, az USFL viszont tárt karokkal várta a milliárdost, aki meg is vette az egyik franchise-t, a New Yersey Generalst.

Könnyedén vehettem volna magamnak NFL-csapatot, három-négy is elérhető volt, köztük a Dallas Cowboys. Negyven-ötvenmilliót is fizethettem volna egy olyan klubbért, amely értéke nem nagyon megy feljebb. Nem tudnék elég profitit realizálni

– mondta Trump még 1984-ben, később pedig hozzátette, sajnálja azt a szegény embert, aki megveszi majd a Dallast. Trump bakot lőtt, a Cowboys jelenlegi tulajdonosa, Jerry Jones 1989-ben 140 millió dollárért vette meg azt a csapatot, amely ma a 4,8 milliárd dollárral – ahogy korábban már említettük – a világ legértékesebb sportklubja.

A USFL természetesen teljesen esélytelen volt, hogy valódi kihívója legyen az NFL-nek, de Trump nagyban dolgozott azon, hogy átcsábítson játékosokat, edzőket, sőt legendákat. Vastag fába vágta a fejszéjét, amikor a Miami Dolphinsszal bajnoki címeket nyerő Don Shulát nézte ki magának. Állítólag volt egy pillanat, amikor még esélye is lett volna megszerezni a vezetőedzőt, de mivel Shula a New York-i Trump Towerben szeretett volna ingyen lakást, az üzletember kihátrált az üzletből.

Nem adhattam neki azt a lakást. A pénz egy dolog, az arany már egészen más történet.

Miközben egyre nyílt a két liga közötti olló, Trump újra és újra megpróbált NFL-csapatot venni, de a Newsweek szerint az akkori NFL-vezér, Pete Rozelle személyesen is megmondta az üzletembernek, hogy ameddig ő irányít, nem lehet tulajdonos a ligában. Ez nagy pofon lehetett a fiatal, ambiciózus Trump életében. Az meg már-már megalázó volt, hogy a USFL hiába akart beolvadni az NFL-be 1986-ban, és hiába indítottak ezért egy 1.32 milliárd dolláros pert, a bíróság egyetlen dollárt ítélt meg a javukra.

Elterjedt nézet, hogy Donald Trump a felelős azért, hogy a USFL összesen csak három szezont ért meg, mivel folyamatosan azon ügyködött, hogy bekerüljön a nagyok, az NFL-tulajdonosok közé.

2014-ig relatíve csönd volt Trump és NFL álma körül, de akkor ismét megpróbált csapatot venni. A Buffalo Billsért Jon Bon Jovival és a későbbi győztes Pegula családdal versenyzett. Csak hogy értsük, mennyire akarta a franchise-t: a háttérben lefizetett egy céget, hogy híresztelje el az énekesről, hogy el akarja költöztetni a csapatot Torontóba. Végül több mint négyszázmillió dollárral maradt el Peguláék győztes ajánlatától.

Ez már a végjáték?

Az amerikai médiában már egy ideje az a hír járja, hogy az újabb meghiúsult üzlet volt az utolsó csepp a pohárban, és Trump eldöntötte: tönkre fogja tenni az NFL-t. Azóta nekiment már a jelenlegi kommisszárnak, Roger Gooddellnek is, és mindent megtett azért, hogy aláássa a liga tekintélyét – még az ötszörös Super Bowl-győztes Tom Bradyt is megpróbálta meggyőzni, hogy perelje be az NFL-t 500 millió dollárra a Labdaleeresztés-botrány és a négymeccses eltiltás miatt.

A kör itt ért össze, a kígyó itt harapott a saját farkába, nem sokkal később, 2016 augusztusában, az elnökválasztás előtt két és fél hónappal Colin Kaepernick letérdelt. A többi már történelem.

Láttam, mi történt, és azt kell mondanom, hogy nem támogatom. Lehet, hogy Kaepernicknek új országot kellene keresnie magának, ahol elfogadják az ilyen viselkedést.

Trump megtalálta a kedvenc témáját, és szerinte többek között azért is győzte le Hillary Clintont, mert a demokraták jelöltje kiállt a térdelések mellett. Szavai elérték a hatásukat, az emberek figyeltek rá, persze tett is érte eleget: volt hónap, amikor 37 bejegyezést posztolt a Twitterre a témában.

Csak a 2018-as szezonban fog kiderülni, hogy mekkora hatással van a liga nézettségre a már évek óta folyó botrány. Most csak annyi biztos, hogy a fejekben már megtette a hatását.