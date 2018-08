Aaron Rodgersé az NFL történetének legbrutálisabb szerződése

A Green Bay Packers megegyezett Aaron Rodgersszel, aki egy négyéves, 134 millió dolláros szerződést ír alá a franchise-nél. Ebből 103 millió, ami garantált, de a különböző kitételekkel akár összesen 176-180 milliót is kereshet a játékos ez idő alatt.

Rodgersé így az NFL történetének legnagyobb szerződése az ESPN-es Adam Schefter szerint.

Aaron Rodgers new deal with the Packers will be with $176m-180m total, per source. Big feature is cash flow: $67m before end of calendar, over $80m before St. Patrick’s Day next year, $103m practically guaranteed, per source.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) 2018. augusztus 29.