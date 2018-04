Még soha nem volt olyan nehéz dolga a hokiválogatottnak, mint most

Majdnem napra pontosan tíz évvel a szapporói feljutás után kezdődik el a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság Budapesten, amin a magyar válogatott célja mi más is lehetne, mint a világelitbe lépést jelentő első két hely valamelyikén végezni.

Csakhogy ezt talán idén lesz a legnehezebb elérni, annyira kiegyenlített a mezőny. Alighanem a mostani lesz a legerősebb divízió I-es vébé.

Tegyük hozzá, hogy szerencsére, sportszakmai szempontból pont az ennyire nívós tornák hozzák meg azt a versenyhelyzetet a világ második vonalában, ami felkészíti a csapatokat az A csoportra. Hogy a feljutók ne csak pofozógépnek menjenek, hogy aztán tükörsimán kiessenek.

A feljutásért akár 60 millió forint is járhat „A szövetségi kapitánnyal szemben a nyilvánosság előtt is megfogalmazott követelmény az, hogy az első háromban kell végezni, azzal együtt is, hogy mindannyian tudjuk, mennyire kiegyenlített a mezőny” – mondta Such György, a hokiszövetség elnöke a portfolio.hu-nak, vagyis a szövetség nem feltétlen várja el a feljutást, de azt igen, hogy versenyben legyen érte a csapat. Azt is elmondta, bár a magyar meccsekre hamar elkapkodták az összes jegyet, összességében mínuszos lesz a világbajnoki rendezés, amely nagyjából 500 millió forintba kerül. Teljesen nyíltan a prémiumokról is beszélt, az egész csapat 26-60 milliót kaphat a vébé után, feljutás esetén természetesen a felső határhoz közeledne az összeg.

Most, 2018-ban a magyar válogatott ellenfelei sorrendben Kazahsztán, Olaszország, Szlovénia, Lengyelország és Nagy-Britannia lesznek. Ezt a sorsolást mindennek lehet nevezni, csak könnyűnek nem. Rögtön az első két nap a két, papíron legerősebb riválissal, az élvonalból kiesett kazahokkal és olaszokkal találkozunk. Jönnek aztán azok a szlovénok, akik ott voltak az olimpián, ami elég nagy bravúr (az amerikaiakat és a szlovákokat le is győzték), majd azok a lengyelek, akik ellen minden meccsen megszenvedünk. Az utolsó találkozón azok ellen a britek ellen játszunk, akik egy osztállyal lentebbről érkeznek, de hiba lenne egy kézlegyintéssel elintézni őket, a divízió I/B első két csapata erőviszonyok alapján beférne ebbe az osztályba is.

A szövetségi Jarmo Tolvanen, a 2017-es nyár óta irányítja a válogatottat, a finn edző emellett az U20-as nemzeti csapatért is felel. A rendkívül tapasztalt szakember dolgozott Svájcban és Svédországban is, Finnország több korosztályos csapatát is vezette és megfordult korábban Magyarországon, a Fehérvár EBEL-történetének legsikeresebb szezonját vezényelte le.

Tolvanen a jól megszokott magra építette fel a mostani keretet, amelyben Vas János a csapatkapitány. A csapat nagy részét a magyar bázisú Erste Liga és a EBEL-ben szereplő Fehérvár adja, de hárman Amerikában (Vay Ádám, Nagy Gergő, Gőz Balázs), hárman osztrák együttesben (Sofron István, Andrew Sarauer, Kevin Wehrs) játszottak az idényben, Galló Vilmos Svédországból, Sebők Balázs pedig Finnországból érkezik a válogatottba.

A hokinak sajátja, hogy válogatott szinten csak a vébén (vagy olimpián) vannak tétmeccsek, így kénytelenek vagyunk a felkészülési mérkőzésekre támaszkodni, ha fel akarjuk mérni a csapat erejét. És ez mindig lutri. Tolvanen érkezése óta, de főleg a vébére hangoláskor sok szoros mérkőzést nyert meg a válogatott, ami akkor is pozitívum, ha a játék nem volt mindig lehengerlő, mert ez vár ránk majd a világbajnokságon is.

A legutóbbi öt meccsét egytől egyig megnyerte a magyar válogatott, kétszer az A csoportra készülő osztrákokat vertük, majd a rivális szlovénokat, illetve a divízió I/B-s japánokat és ukránokat. Ezek közül viszont csak egy találkozó dőlt el a rendes játékidőben, miközben az ukránok elleni főpróbán négygólos előny után csak szétlövésben sikerült győzni. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Ausztria későbbre hangol, ők a felkészülés egy teljesen más szakaszában jártak, amikor a két csapat találkozott egymással, úgyhogy helyén kell kezelni az eredményeket.

A riválisok közül a kazahok azok, akik kiemelkednek a mezőnyből, igaz, ők évek óta egy elég masszív csapatot tudnak kiállítani, a keret nagy részét az a Barisz Asztana adja, amely a világ második legerősebb bajnokságában, a KHL-ben szerepel.

A másik legerősebb ellenfélnek az olasz ígérkezik, amely ugyan csak egy pontot szerzett tavaly az elitben, de több szoros meccse is volt és kellemes meglepetést okoztak.

A szlovénokat már említettük, hogy ott voltak az olimpián is, egy külön tanulmányt megérne, hogy ez a kis ország, hogyan is képes a sportok többségében kiemelkedően szerepelni. Még akkor is bitang erős a keretük, ha Anze Kopitar, a Los Angeles Kings klasszisa nem vállalta a szereplést.

A lengyelek ellen mindig megizzadunk és most is magukkal hozták a kapus Przemyslaw Odrobnyt, aki nem egyszer szúrt már ki a magyar csatárokkal.

A britek kicsit sötét lónak ígérkeznek, a papírforma alapján talán ők a leggyengébbek. Aztán majd kiderül ez, ott van a dél-koreai példa, akik pár éve kiestek a divízió I-ből, most meg készülnek az A-csoportra.

Megtippelhetetlen előre, hogy mi lesz. Viszont ez azt is jelenti, hogy nagyon színvonalas világbajnokság vár ránk, ráadásul itt Budapesten.

És meg kell jegyezni, hogy az újfajta, igaz már pár éve bevezetett lebonyolításnak is köszönhetően sokkal kiélezettebb a csata, belefér egy-egy botlás a csapatoktól. Úgyhogy bármi is lesz a végkimenetel, mi, szurkolók már jól jártunk.

A magyar keret és a program kapusok: Rajna Miklós (Fehérvár AV19), Vay Ádám (Rapid City, amerikai), tartalék: Duschek Dávid (Dunaújvárosi Acélbikák) hátvédek: Garát Zsombor (MAC Budapest), Gőz Balázs (Norfolk Admirals, amerikai), Pozsgai Tamás (MAC Budapest), Stipsicz Bence (Fehérvár AV19), Szirányi Bence (Fehérvár AV19), Varga Arnold (UTE), Wehrs Kevin (HC TWK Innsbruck, osztrák) csatárok: Benk András (UTE), Hári János (Fehérvár AV19), Kóger Dániel (Fehérvár AV19), Magosi Bálint (DVTK Jegesmedvék), Nagy Gergő (Quad City, amerikai), Nagy Krisztián (MAC Budapest), Sarauer Andrew (Villach, osztrák), Sebők Balázs (KalPa, finn), Sofron István (Villach, osztrák), Vas János (DVTK Jegesmedvék) A vb programja: 1. forduló:

április 22., vasárnap:

Nagy-Britannia – Szlovénia 12.30

Magyarország-Kazahsztán 16.00

Lengyelország-Olaszország 19.30 2. forduló:

április 23., hétfő:

Szlovénia-Lengyelország 16.00

Olaszország-Magyarország 19.30

április 24., kedd:

Kazahsztán – Nagy-Britannia 16.00 3. forduló:

április 25., szerda

Olaszország-Kazahsztán 12.30

Nagy-Britannia – Lengyelország 16.00

Szlovénia-Magyarország 19.30 4. forduló:

április 26., csütörtök:

Lengyelország-Magyarország 19.00

április 27., péntek:

Kazahsztán-Szlovénia 16.00

Olaszország – Nagy-Britannia 19.30 5. (utolsó) forduló:

április 28., szombat:

Kazahsztán-Lengyelország 12.30

Szlovénia-Olaszország 16.00

Magyarország – Nagy-Britannia 19.30 Az első két helyezett feljut az élvonalba, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka