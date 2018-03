Milák Kristófot látva még Michael Phelps is megremegne

2016-ban, a riói olimpián Kenderesi Tamás és Cseh László képviselte Magyarországot 200 pillangón. Mindkét magyar döntőbe jutott. Az ifjú titán Kenderesi harmadik, a rutinos róka Cseh hetedik helyen zárt. Az olimpiai bajnok ki más, Michael Phelps (Egyesült Államok). A döntőt 1:53.36-os idővel nyerte az amerikai, a japán Maszato körömhosszal, négy századdal maradt le tőle (1:53.40), de Kenderesi is csak 26 századdal (1:53.62).

Hogy minderre az emlékezésre miért volt szükség? Nos csak azért, hogy kellően érzékletes legyen, a 2017-es, budapesti úszó világbajnokság ifjú sztárja, Milák Kristóf mit is művel szerdán, az úszók országos bajnokságának első napján Debrecenben.

A szakemberek és a nézők leginkább a férfi 200 pillangó döntőt várták, lévén a világ nyolc legjobb pillangósa közül három is érdekelt volt benne. Ki ne lenne kíváncsi egy Csek-Kenderesi-Milák csatára.

Mint megírtuk, a győzelmet a 18 éves Milák szerezte meg 1:52.71 perces eredménnyel, másfél másodperccel volt jobb a második Kenderesinél (1:54.14) és majd néggyel a harmadik Csehnél (1:56.45). A bajnok ideje junior világcsúcs és csak egyetlen századdal marad el Cseh László 2008-as Európa-csúcsától, amelyet a pekingi olimpiai döntőjében úszott. Nem mellesleg a világ idei legjobb ideje, amivel azonnal a világranglista élére ugrott Milák.

Ezen túl azonban, ha összevetjük az első bekezdésben olvasható riói időkkel, tisztán látszik, Milák Kristóf ezzel az idővel bő fél testhosszal verte volna a legnagyobbat, a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelpset a riói olimpián. De nem csak ott. Az 1:52.71-es idő a dél-afrikai Chad Le Clos előtt aranyat ért volna a budapesti vb-n, a 2015-ös kazanyi vb-n Cseh Lászlót szorította volna ezzel második helyre. De kár is ragozni, ez az idő a 2013-as barcelonai vb-n, de a londoni olimpián is aranyat ért volna, az Eb-kről már nem is beszélve.

A tokiói olimpia felé fél úton biztató a jövő. Phelps meg tényleg remeghet, mert ez a magyar fiú tényleg képes lesz rá, hogy elvegye az amerikaitól a szám világcsúcsát. Mondjuk ahhoz még gyúrni kell, mert Phelps a 2009-es római vb-n cápadresszben űridőt, 1:51,51-et repesztett. Ezt azóta nem is nagyon tudták megközelíteni. Eddig.

Eredmények – ob, 1. nap férfiak: 50 m gyors:

1. Lobanovszkij Maxim (Győri Úszó SE) 22.32 másodperc

2. Takács Krisztián (Győri Úszó SE) 22.42

2. Németh Nándor (Egri Úszó Klub) 22.55 100 m hát:

1. Bernek Péter (BVSC-Zugló) 54.83 másodperc

2. Kovács Benedek (Érd) 54.99

3. Zombori Gábor (Budafóka) 55.44 200 m pillangó:

1. Milák Kristóf (Érd) 1:52.71 perc

2. Kenderesi Tamás (Pécs) 1:54.14

3. Cseh László (Egri Úszó Klub) 1:56.45 100 m mell:

1. Szilágyi Csaba (Hódmezővásárhely) 59.74 másodperc

2. Christopher Rothbauer (SVS Schwimmen) 1:01.20

3. Takács Tamás (Egri Úszó Klub) 1:01.54 nők: 800 m gyors:

1. Kapás Boglárka (UTE) 8:24.39 perc

2. Késely Ajna (Kőbánya SC) 8:25.82

3. Juhász Adél (Kiskunhalasi ÚGYE) 8:46.53 50 m gyors

1. Senánszky Petra (Debrecen) 25.62 másodperc

2. Molnár Flóra (Délzalai Vízmű SE) 26.10

3. Verrasztó Evelyn (BVSC-Zugló) 26.15 100 m hát:

1. Burián Katalin (Egri Úszó Klub) 1:00.55 perc

2. Dobos Dorottya (Győri Úszó SE) 1:02.21

3. György Réka (Vasas) 1:02.41 200 m pillangó:

1. Kapás Boglárka (UTE) 2:09.39 perc

2. Szilágyi Liliána (BHSE) 2:10.20

3. Berecz Bianka (Kőbánya SC) 2:10.81 100 m mell:

1. Sztankovics Anna (Miskolc) 1:08.83 perc

2. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 1:09.97

3. Elena Guttmann (SVS Schwimmen) 1:10.37

A nyitóképen a 200 méteres pillangóúszásban győztes Milák Kristóf látható. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt