Megvan Hosszú Katinka idei edzője

Hosszú Katinka a molcsapat.hu oldalon megjelent interjúban bejelentette,

továbbra is Shane Tusup irányításával folytatja az edzéseket a jövőben.

valamint elmondta, hogy nem indul el az országos bajnokságon március 28. és 31. között.

Az biztos, hogy Shane-nel folytatjuk a közös munkát, és az is, hogy az idén mindenképpen változtatunk a felkészülési meneten. Ez ugye már most megtörtént az ismert okok miatt. Még nem véglegesítettük a teljes évet, folyamatosan beszélgetünk arról, hogy mit és hogyan lenne a legjobb csinálni ebben a helyzetben. Átbeszéltük a versenyzési stratégiát is, és Shane-nel úgy gondoljuk, hogy az országos bajnokság most nem fér bele.