Miklós Edit: Ha ezek maradnak, abbahagyom a síelést

Meglehetősen fagyos sajtótájékoztatót tartott a Magyar Síszövetség elnöke Bajai András és az általa február 14-én a szövetség működésében tapasztalt törvénytelenségek, szabálytalanságok miatt, az alapszabályra hivatkozva kinevezett új ügyvezető, Dr. Vámos Attila (a képen kék kabátban).

Mindezt nagyjából abban az időpillanatban, amikor a másik, az eddigi ügyvezető, Kapitány Ildikó épp Phjongcshangban szurkolt, majd örült Kékesi Márton műlesiklásban elért 30. helyének.

A helyzet pikantériája érdekes sajtótájékoztatót sejtetett, de mivel az elnök, egy az mno.hu oldalon megjelent szerda esti interjúban már minden poént előre lelőtt, így gyakorlatilag semmi újat nem hallottak az egybegyűltek.

Időzített bombát robbantott a síszövetség elnöke Nemes egyszerűséggel nem engedik be a síszövetség épületébe az elnököt, aki a korrupció és a gazdasági csalás ellen küzd.

Bajai rendkívül nyugodt hangnemben mesélte el ezúttal is, hogy bár őt is a Dr. Kaszó Klára – hárommal ezelőtti elnök, aki tavaly május óta semmilyen jogviszonyban nem áll a Magyar Síszövetséggel – által kialakított „vattaegyesületek” emelték hatalomra, ennek ellenére nem tűri tovább, hogy bábnak tekintsék.

Bajai azt nehezményezi, hogy elnök létére nincs beleszólása semmibe, még a szövetség irodájába sem engedik be, miközben – bizonyítéka van rá – a sportágat egy személyben irányítja az ügyvédasszony a háttérből.

A regnáló elnök azt is elismerte, hogy Kaszó Klárának elévülhetetlen érdemei vannak a magyar sísport elmúlt 7-8 évének eredményeiben, a szövetség finanszírozásának megteremtésében. Egyszerűen az a baja, hogy nem demokratikusan és nem a törvényeknek megfelelően működteti a szövetséget.

Miklós Edit mást is mondott, és főszereplővé vált

A sajtótájékoztatón lábán térdgéppel ott fagyoskodott Miklós Edit, a magyar sísport legeredményesebb versenyzője is. Bajai beszéde után érthető módon valamennyi jelenlévő a világkupa dobogós lesiklót vette körül.

Arra az újságírói kérdésre, hogy miért érezte szükségszerűségét, hogy rehabilitációja közben is megjelenjen, a síző azt felelte:

azért vagyok itt, mert mindenki hallhatta, az elnök úr úgy zárta beszédét, hogy szurkol a short trackeseknek. Én is szurkolok. De szomorú vagyok, mert illendőbb lett volna az egész sajtótájékoztatóját azzal kezdenie, hogy Kékesi Márton remek teljesítménnyel 30. lett épp ma reggel Phjongcshangban, de erről elfelejtkezett. Úgy gondolom, a magyar sísport annyit adott nekem, hogy kiállok az elnökség mellett, Kaszó Klára mellett, Kapitány Ildikó mellett, aki meg sem tudja védeni magát, lévén épp a két 18 év alatti versenyzőnkről gondoskodik az olimpián.

A 2014-es, szocsi olimpia hetedik helyezettje hosszasan ecsetelte, biztos, hogy vannak hibák, de aki dolgozik, az hibázik, illetve aki hibát akar keresni, az mindig talál. Úgy fogalmazott, Kaszó Klára nem hogy nem teher a magyar sísport életében, hanem komoly eredményeket elért sportvezető. Ő vívta ki például, hogy a világbajnokságokon a jövőben a második futamokban hatvan versenyző indulhasson, ne csak harminc. Így a kisebb sínemzetek, mint a magyar is, amelyek nem nagyon tudtak a legjobb harminc közé bekerülni, több lehetőséghez juthatnak.

Miklós Edit azt is elmondta, szerencsésebb lenne, ha a szövetség munkáját továbbra is pártatlan szakemberek irányítanák, nem az olyan lelkes, de elfogult síszülők, mint a Bajai által ügyvezetőnek kinevezett Dr. Vámos Attila, akinek mind az öt gyermeke síel, és már korábban is főtitkár akart lenni.

Az újságírók által közrefogott Miklós Edit egy igazán megdöbbentő kijelentést is tett.

Az biztos, hogyha a Bajai-Vámos duó marad a síszövetségben, rám se sportolóként, se semmilyen munkakörben nem számíthatnak a jövőben. Én így nem akarom csinálni. Sokszor azt mondtam, ha abbahagyom, mindenképp a sí mellett maradnék és segíteném az utánpótlást, de így eszembe sem jut. Úgy érzem, nem én, hanem az egész magyar sísport több tisztelete érdemelne.

Ezt a beszédét hallgató reformpártiak egyike kifejezett zsarolásnak minősítette.