Egyre többen ültetnek ilyen fát a kertjükben

A füge nálunk „mellékes” növénynek számít, mind a gyümölcse és a belőle készült termékek a bolti kínálatban, a füge növény pedig a hazai kertekben, de a változás, már látható, írja az Agrárszektor.

A lap cikke szerint míg évekkel ezelőtt keményebb teleken védeni kellett, napjainkban már biztonságosan áttelel. Egyre több fajtája jelenik meg a kertekben, és egyedszáma is növekszik Magyarországon.

A fügésemberként is ismert Medve Zsolt, aki Farmoson alapította meg füge fajtagyűjteményét, a cikkben arról beszélt, egyre nagyobb sikerrel termeszthető a változó éghajlati viszonyok miatt a füge.

Úgy szoktam mondani, hogy a változó klímánk miatt egyre nagyobb az országban az a terület, ahol egyre kisebb eséllyel éri komoly fagykár a fügét. Ennek okán évről évre gazdagabb a termés. Persze az sem elhanyagolható tény, hogy a füge dísznövénynek is remek választás lehet, hiszen légies megjelenésével igaz mediterrán hangulatot képes teremteni

– mutatott rá.

Kérdésre válaszolva elmondta, akadnak hazánkban is kisebb-nagyobb ültetvények, de azért igazi fügetermesztő nemzet nem lettünk. Ugyanakkor a füge egyértelműen nyertese lehet a klímaváltozásnak Magyarországon, azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy nem vagyunk egy déli mediterrán ország, így azért még mindig van kockázat a téli fagyok miatt, hiszen bármelyik téli napon előfordulhat egy erősebb hidegbetörés. A fügének pedig akár egyetlen óra komolyabb fagy is elegendő lehet a talajszintig történő elfagyáshoz.

Medve Zsolt kiemelte, a füge fő feldolgozási formája az aszalás, és a beporzást igénylő szmirnai fajták ehhez jobb minőségű alapanyagot szolgáltatnak. Ez is lehet oka annak, hogy nem váltunk igazi fügetermesztő országgá. A füge és a darázs biológiája okán beporzott füge csak a fő szezonban van, azaz az őszi szezonban. De nálunk ez a szezon az ország legnagyobb részén rövid. Valamint, ezekhez a fajtákhoz kellenek kaprifügék is, mint pollenadók, illetve szükséges lenne a fügedarázs jelenléte is, tette hozzá.