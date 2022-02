Kibérelhető a Too hot to handle villája

Ingatlanpiac: Budapest szomszédsága leelőzte a Balatont és a fővárost is

Napokra, vagy akár hetekre is kibérelhető az Airbnb-n az Ellenállhatatlan kísértés (Too hot to handle) nevű népszerű amerikai reality show forgatási helyszíne a mexikói Punta Mita városában, de az érdeklődőknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk ehhez.

Ez jelenleg a legdrágább foglalható ingatlan az Airbnb platformján: a 12 szobás, 27 férőhelyes villáért éjszakánként 27 600 dollárt, azaz egy hétre 193 200 dollárt kell fizetni, ami közel 60 millió forintnak megfelelő összeg.

Ha egy társaság teljesen megtölti a villát, akkor is naponta több mint 1000 dollárt, átszámítva több mint 300 ezer forintot kell érte fizetni fejenként, ami szintén meghökkentő összeg.

Ekkora összegért a nyaralók birtokba vehetik a hatalmas kertet, saját partszakasz tartozik az ingatlanhoz, van benne konditerem és minden egyéb luxus, ami a sorozatban is látható.

Amennyiben valakinek felkeltette az érdeklődését az ajánlat