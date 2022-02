Szórakozóhely is van a 43 milliárd forint értékű fényűző luxusvillában

Los Angeles egyik legfényűzőbb lakóövezetében, Bel-Air negyedben nem nehéz olyan villákat találni, amelyekhez konditerem, jakuzzi, feszített víztükrű medence, esetleg különálló színház is tartozik, de egy most épült ingatlan még ezt a luxust is túlszárnyalja, írja a Mansion Global.

A hatalmas méretű házban nemcsak borszoba, hanem vodkakóstoló terem is van külön erre a célra kialakítva. Sőt, még egy zárt körű szórakozóhelyet is létrehoztak benne, ahol a leendő tulajdonos eltölthet egy-egy éjszakát a vendégeivel.

Mindennek persze az ára is megvan, a fényűző villát nem kevesebb, mint 139 millió dollárért, átszámítva körülbelül 43 milliárd forintért dobták piacra a napokban.

A vodka tasting room kept at subzero temperatures, a nightclub with a rotating display elevator for cars and a pop-up movie screen at the outdoor pool area: A newly built Bel-Air mansion asking $139 million takes add-ons to the extreme https://t.co/fGNCElWsQe

— The Wall Street Journal (@WSJ) February 4, 2022