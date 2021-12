200 kilométerre repített egy családi fotót a hurrikán

Több mint 200 kilométerre repített egy családi fotót egy tornádó az Egyesült Államokban, írja az MTI.

Az Indiana állambeli New Albanyban élő Katie Posten szombat reggel egy kis fekete-fehér fotót talált autója szélvédőjén. A képen egy csíkos ruhás nő tart a kezében egy gyermeket. A kép hátoldalán olvasható volt a felirat: Gertie Swatzell and JD Swatzell, 1942.

Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads – Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 – pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o

— Katie Posten (@katieposten) December 11, 2021