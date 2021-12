Levendulamezőn hasznosítják újra a kávékapszulákból kinyert kávézaccot (x)

Legközelebb kétszer is gondoljuk meg, mit csinálunk kávéfőzés után a használt kávékapszuláinkkal, mert nem pusztán a csomagolóként szolgáló alumínium visszaforgatása miatt érdemes őket szelektíven gyűjteni, hanem a kávézaccra is nemesebb feladatok várnak.

Az alumíniumból készült kávékapszulák gyakorlatilag százszázalékosan, minőségromlás nélkül végtelenszer újrahasznosíthatók. Miközben a szelektív gyűjtésre vonatkozó mutatóink többnyire nem túl fényesek, a kávékapszulákat tekintve egész jól állunk a Nespresso adatai szerint: Magyarországon 43 százalékos a használt Nespresso kapszulák újrahasznosítási aránya, ami 11 százalékponttal jobb a globális átlagnál, de céljuk, hogy ezt az arányt folyamatosan tovább növeljék.

A szelektíven gyűjtött dobozok és kapszulák beolvasztásával összességében kb. 95%-os energiamegtakarítás érhető el az újonnan előállított alumíniumhoz viszonyítva, ezért az sem meglepő, hogy a világon valaha gyártott alumínium 75%-a ma is használatban van az újrahasznosításnak köszönhetően.

Az alumíniumon túl egy másik szupereje is van a használt kapszuláknak, mégpedig a kávézacc. Ez értékes tápanyagforrásként gazdagítja a termőtalajt, valamint vissza is kerül a természet körforgásába – ha megfelelően szétválasztják a kapszulák alumínium csomagolását és a bennük rejlő zaccot, és újrahasznosítják őket. Ezt csinálja már jó ideje a Nespresso, és a márka most új utakra lépett a Pannonhalmi Főapátsággal: rendhagyó együttműködésük keretén belül egy speciális kávézacc alapú termesztőközeget fejlesztettek, amely kifejezetten a pannonhalmi levendulaföldek talajának javítására szolgál.

A kezdeményezés teljesen lokális: a kapszulákat a fenntarthatóságot komolyan gondoló hazai kávéfogyasztók gyűjtik össze és küldik vissza, Magyarországon választják szét az alumíniumot és a kávézaccot, és itthon készült a zacc tartalmú termesztőközeg is. Az üzleti tevékenységében (Greenhouse Gas Protocol szerint ún. Scope 1,2¹) már 2017-ben karbonsemlegességet elérő Nespresso ezzel a körforgásos gazdaság szemléletmódjába tökéletesen illeszkedő kezdeményezéssel is közelebb kerül fenntarthatósági céljai eléréséhez. Ahhoz például, hogy jövő év végére már minden általa készített és forgalmazott csésze kávé karbonsemleges legyen (Scope 3²). Ezt egyfelől úgy éri el, hogy a lehető legkisebbre csökkenti a kávétermesztéshez, termékfejlesztéshez, gyártáshoz, szállításhoz és minden más tevékenységhez kapcsolódó karbonkibocsátást (például újrahasznosított anyagok és megújuló energia használatával, egyre nagyobb mértékű kapszula-újrahasznosítással, logisztika optimalizálásával). A fennmaradó kibocsátást például erdőtelepítésekkel és regeneratív (talajmegújító) mezőgazdasági rendszerek kiépítésének támogatásával ellensúlyozza.

Mostantól még nagyobb odafigyelést igényelnek tehát a használt kávékapszulák. Aki kicsit is törődik a környezetével, inkább vigye vissza őket egy Nespresso Boutique-ba vagy küldje vissza a futárszolgálattal, amikor átveszi a következő kávérendelését.

A Nespresso kapszulák magyarországi újrahasznosításáról készült videót itt lehet megnézni:

[1] azaz a közvetlen – a Greenhouse Gas Protocol szerint úgynevezett „scope 1” kategóriába sorolt és a vásárolt energiához kapcsolódó „scope 2”kibocsátásai –További információk: https://ghgprotocol.org/

[2] az ellátási lánchoz kapcsolódó egyéb közvetett kibocsátások – a Greenhouse Gas Protocol szerint „scope 3” kategória. További információk: https://ghgprotocol.org/