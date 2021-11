Rozsdaövezetek: megjelent az első fecske a fővárosban

A 2020-ban meghirdetett rozsdaövezeti akcióterv idén májusban kapott újabb lendületet a Rozsdaövezeti Bizottság megalakulásával, azonban az első akcióterület kijelölésére egészen novemberig kellett várni. A múlt héten beharangozott vegyes funkciós beruházás keretében lakás és irodacélú ingatlanok, hotel és zöldövezet fogja felváltani a XIII. kerület egyik rozsdafoltját.

A frissen beharangozott projekt is ékes bizonyítéka annak, hogy az elmúlt év kereskedelmiingatlan-piacon tapasztalható bizonytalanságai ellenére is folytatódnak az irodaház és hotel beruházások, nincs arról szó, hogy a járvány az ilyen jellegű fejlesztéseket leradírozta volna a térképről. Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy a vegyes funkcionalitást a lokáció is szükségessé teszi, hiszen a főút közvetlen szomszédsága miatt az irodaépületek zajcsökkentő szerepet is betöltenek. Hasonló megoldással a kerület több fejlesztésénél is találkozhatunk