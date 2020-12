Megnézett egy lakást, titkos menekülési útvonalat talált konyhában

Tátva maradt a szája egy brit férfinek, amikor lakásnézőben egy nagyon szokatlan dologra lett figyelmes, írja a Mirror.

Jamie Wilkes színész a Twitteren megosztott videójában mutatta be, hogy az általa megtekintett londoni ingatlan konyhájában talált egy rejtett menekülőútvonalat. A felvételt mostanáig több mint kétmillióan tekintették meg.

A konyha első ránézésre teljesen átlagosnak tűnik, de amikor Jamies Wilkes felemelte az egyik pultot, egy lépcsősorral találta szemben magát, ami egy bejárati ajtóhoz vezet.

A közösségi oldalon természetesen kommentáradat zúdult a videó alá. Egyesek még csak véletlenül sem költöznének oda, míg mások exkluzívnak találják a rejtett kiutat a lakásból.

Viewed a flat today and I don’t think I’ll ever be able to stop thinking about the back door… pic.twitter.com/uscUF7pLH9

— Jamie Wilkes (@jamwilkes) December 8, 2020