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Kultúra

Nagy bejelentést tett Peter Jackson: ismét a rendezői székbe ül

Daniele Cifalà / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Peter Jackson a 79. cannes-i filmfesztiválon, 2026. május 12-én
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 17. 09:20
Daniele Cifalà / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Peter Jackson a 79. cannes-i filmfesztiválon, 2026. május 12-én

A Gyűrűk Ura-trilógia legendás rendezője, a 64 éves Peter Jackson megszakítja 12 éve tartó visszavonulását a rendezéstől, és az Independent értesülései szerint hamarosan új filmmel érkezik. Az Oscar-díjas rendező a 2010-es években mozikba került Hobbit-trilógia óta csak dokumentumfilmekkel foglalatoskodott.

Meglepő folytatás

A visszatérés pedig rendhagyó módon nem egy saját, hanem egy Spielberg-film folytatásával fog megvalósulni: Jackson készíti a 2011-es Tintin kalandjai folytatását. A forgatókönyvön pedig párjával, Fran Walsh-sal közösen dolgoznak.

Fran és én közösen dolgozunk a következő Tintin-film forgatókönyvén, mert Steven Spielberg 15 évvel ezelőtti filmjének én voltam a producere

– nyilatkozta Jackson.

Ezután így folytatta:

Az eredeti tervek szerint az első után egyből jött volna a második, csak szerepet cseréltünk volna [Spielberggel – a szerk.], hogy én rendezzem, és ő legyen a producer. Sajnos 15 év kellett, hogy ide eljussunk, de ez egy időtlen történet. Tehát a következő rendezésem előreláthatólag egy Tintin-film lesz.

Egyelőre nincs bővebb infó azt illetően, pontosan mikorra várható Jackson legújabb filmje.

A Spielberg-féle Tintin kalandjai előzetese alább tekinthető meg:

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