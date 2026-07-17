Tiltott kampányfinanszírozás gyanúja Debrecenben – újabb botrány az NKA-pénzek körül

A Szikra Mozgalom debreceni szervezete pénteken azt állította, hogy több, Debrecenhez kötődő egyesület és alapítvány a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) forrásaiból olyan támogatásokhoz jutott, amelyek valójában a helyi kormánypárti politikai szereplők népszerűsítését szolgálhatták.

A mozgalom szerint a támogatott szervezetek vezetésében több esetben fideszes önkormányzati képviselők, korábbi politikusok vagy hozzájuk köthető személyek találhatók.

A pályázati rendszer működését is kifogásolják

A közlemény szerint az érintett szervezetek jelentős összegekhez jutottak egy olyan támogatási konstrukcióban, amelynél nem volt nyilvános pályázati kiírás. A Szikra azt állítja, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján osztották szét, és több szervezet szinte azonos időszakban nyújtotta be támogatási igényét. A mozgalom szerint ez bennfentes koordinációra utalhat.

A szervezet azt is kifogásolja, hogy egyes pályázatok indoklása szerintük rendkívül rövid volt, miközben több millió forintos támogatásokról születtek döntések.

Miközben a valódi civilek vért izzadnak egy-egy filléres pályázat részletes költségvetésével, a belső körnek elég volt egy kétmondatos indoklás (például „marketing termékeket szeretnénk”), hogy tízmilliókat kapjanak. A kötelező nevezési díj helyett pedig egységesen egy vicces, 1000 forintos összeget fizettek be,

írták.

Egy konkrét debreceni példát is említettek

A Szikra közleménye külön kiemeli a Halápon a Gyermekekért Egyesületet, amely állításuk szerint 13 millió forintos támogatást nyert kulturális rendezvényekre.

A mozgalom azt állítja, hogy a programok nem a szervezethez kötődő településrészen valósultak meg, hanem Debrecen frekventált helyszínein, és az események kommunikációjában elsősorban kormánypárti politikusok jelentek meg.

A szervezet szerint a rendezvényeket politikai szereplők saját sikerként mutatták be.

Vizsgálatot és feljelentést sürgetnek

A Szikra Mozgalom szerint az ügyben felmerülhet a tiltott pártfinanszírozás, a költségvetési csalás és más jogsértések gyanúja. A szervezet teljes pénzügyi átláthatóságot, önkormányzati vizsgálatot és az érintett támogatások átvilágítását követeli, emellett közölte, hogy feljelentést kíván tenni az ügyben.